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İBB, Kaderine Terk Edilen ‘Fener Evleri’ni Aydınlattı

İBB, Haliç kıyısında bulunan ve yıllardır kaderine terk edilen metruk haldeki Osmanlı mirası ‘Fener Evleri’ni yeniden ayağa kaldırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Haliç Sanat’ adıyla yeniden eski ihtişamlı günlerine kavuşan 3 tarihi binayı, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında kentin kültür-sanat hayatına kazandırdıklarını belirtti. “İstanbul'un dönüşümü dediğimiz şey, aslında bazen sizi çok büyük hazinelerle de buluşturabiliyor” diyen İmamoğlu, “Birkaç yüzyıl öncesinden bugüne kalmış, ama harabeye dönüşmüş, biraz da tahrip edilmiş yapının, geçmişin izlerini de içine alarak dönüşümünün sağlanması, tam da hayal ettiğimiz Haliç eksenindeki o sanat kurgusunu güçlü kılacak buluşma noktalarını bize kazandırdı. Burada tarihin izlerini, maneviyatı, aslında nasıl bir şehirde yaşadığımızın güçlü bir gösterisini, şovunu izleyebilirsiniz aslında” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, tüm İstanbulluları ‘Haliç Sanat’ın 3 noktasını ziyaret etmeye çağırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Aralık 2022 Pazartesi 17:00
İBB, Kaderine Terk Edilen ‘Fener Evleri’ni Aydınlattı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç kıyısında yıllarca metruk halde bırakılan ve kaderine terk edilen Osmanlı mirası 3 tarihi binayı, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında kentin kültür-sanat hayatına kazandırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras ekipleri tarafından restore edilen ve “Haliç Sanat” adıyla hizmete alınan tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu. İmamoğlu; Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdul Ezel Paşa Caddesi No:4 (Haliç Sanat Odak 1), aynı mahalle ve caddedeki No: 95 (Haliç Sanat Odak 2) ile Balat Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi’ndeki No: 6’da (Haliç Sanat Odak 3) hizmete alınan alanlarla ilgili, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel’den detaylı bilgiler aldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da inceleme gezisinde İmamoğlu’na eşlik etti. İmamoğlu, metruk hallerinden kurtarılan alanlarla ilgili değerlendirmesini Haliç Sanat Odak 2’de yaptı. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

FATİH / İSTANBUL 

“HAYAL ETTİĞİMİZ BULUŞMA NOKTALARINI KAZANDIK”

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

“İstanbul'un dönüşümü dediğimiz şey, aslında bazen sizi çok büyük hazinelerle de buluşturabiliyor. Çok etkilendiğimi söylemek isterim. Arkadaşlarım, müthiş bir iş çıkartmışlar. Haliç Sanat, 3 odaklı binamızın kazandırılmasıyla ortaya çıkan, olağanüstü güzelliklere sahip mekanlar. Yani baktığınızda birkaç yüzyıl öncesinden bugüne kalmış, ama harabeye dönüşmüş, biraz da tahrip edilmiş yapının geçmişin izlerini de içine alarak dönüşümünün sağlanması, tam da hayal ettiğimiz Haliç eksenindeki o sanat kurgusunu güçlü kılacak buluşma noktalarını bize kazandırdı. Burada tarihin izlerini, maneviyatı, aslında nasıl bir şehirde yaşadığımızın güçlü bir gösterisini, şovunu izleyebilirsiniz aslında. Çok minik gibi gözüken yapıların içindeki derinlik, sizi bambaşka hayallerle buluşturabiliyor. Bu aslında geçmişe böyle bir bakışla, geleceğe de umutla bakabilmenin bana göre odağı. Yani burada bulunmak, bugün bunun düzeldiğini hissetmek, gelecekte de birçok şeyi düzeltebilirsiniz diye düşüneceğimiz noktalar.”

SANATÇILARDAN TARİHE DESTEK 

“Şu an üç yeri arkadaşlarım hazırladılar. Daha da güzel olan; mekanlarımızın sadece restorasyonu değil, sanat alanına dönüşmesi ve orada da çok kıymetli sanatçılarımızla buluşması. Şu an ikinci odaktayız ve burada Fatih Alkan'ın muhteşem eserleriyle bir aradayız. Burada aslında hayatımızın içinde olan, gördüğümüzde tanıyacağınız, basit gibi bildiğimiz malzemelerden muhteşem eserlerin çıkışını görebilirsiniz. Zaten ismi de ‘Devinen Dirim’ isimli bir sergi. Birinciyi de gezdim. Orada da yine çok kıymetli Vahap Avşar sanatçımız var. Orada da ‘Operasyon Özgürlük’ diye bir sergiyi bulabilirsiniz. Birazdan da üçüncü noktaya gideceğim. Orada da Hülya Özdemir ve Ferhat Satıcı'nın, ‘Solgun Yolların Gölgesinde’ sergisini göreceğim.”

İSTANBULLULARA “HALİÇ SANAT” DAVETİ

“Mutlaka gelin. Ziyaret edin. Haliç Sanat’ı yerinde hissedin. Üçüncü bölümde bir de Beltur Kafe’miz de var. Kahvenizi de için. Çocuklarınızla, ailelerinizle hepinize bu Haliç turunu atmayı öneriyorum. Sürprizlerimiz devam edecek. Tam karşıda, Haliç Tersanesi’nde olağanüstü sanat alanlarımız, İstanbullu'yla buluşacak Haliç Tersanesi’nin içerisinde. Bir yandan tersanenin etkin, aktif üretimini, bugünün elektrikli teknelerinin üretimini, ama aynı zamanda yine geçmişin o muhteşem izi olan vapurlarımızın tamirat süreçlerini, işte Paşabahçe Vapuru'nun hayata kavuşmasını sağlamayı görecek. Bir yandan da İstanbul'un çok özel bir sanatla buluştuğu, sergi salonlarının olduğu muhteşem bir alanı görecekler. Çokça sürprizimiz var. Tramvayın buraya gelmesi ve tramvayın çevresindeki yüz binlerce metrekarelik yeşil alanı, Eminönü Meydanı'nı ve Alibeyköy'e kadar uzanan pozisyonda Fesahane'nin katılımı, burada dünyanın en çarpıcı sanat merkezini size getiriyor. Eline, emeğine sağlık bütün arkadaşlarımızın. Bu, tabiri caizse, kutlama ağının güzelleşmesini sağlayan sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen İstanbullular, buyurun gelin. Yarından itibaren Haliç Sanat'ın şimdilik üç noktasını ziyaret edin.”

İmamoğlu, sanatçı Ferhat Satıcı’nın “katkı” talebine, Haliç Sanat Odak 3’teki duvara “Her şey çok güzel olacak” yazarak karşılık verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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