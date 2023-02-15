banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.950,47
ALTIN
1.112,88
DOLAR
18,86
STERLİN
22,68
EURO
20,13
Bundan Sonra Kaynaklarımızı Duble Yol Ve Kanal İstanbul’a Değil Sağlam Yapılara Akıtmalıyız
Son Dakika
Bundan Sonra Kaynaklarımızı Duble Yol...
İBB Deprem Bölgesine 187 Kişilik Ekip Daha Gönderdi
Son Dakika
İBB Deprem Bölgesine 187 Kişilik...
İBB Yaraları Sarmaya Devam Ediyor
Son Dakika
İBB Yaraları Sarmaya Devam Ediyor
Budak:Depreme Müdahale Etmek Elimizde Değil Ama Sağlam Bina Yapmak Elimizde (VİDEOLU)
Budak:Depreme Müdahale Etmek Elimizde Değil...

İBB Deprem Bölgesine 187 Kişilik Ekip Daha Gönderdi

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 556 kişiyi enkazdan sağ çıkartan İBB, 10. günde arama kurtarma faaliyetlerini ve bölgenin ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatını aralıksız sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Şubat 2023 Çarşamba 19:47
İBB Deprem Bölgesine 187 Kişilik Ekip Daha Gönderdi
banner171

Arama kurtarma faaliyetlerini bölgede AFAD ile koordineli yürüten İBB, bin 137 kişilik toplam teçhizatlı arama kurtarma ekibine ek olarak 187 kişilik bir ekip daha gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 187 kişilik arama kurtarma ekibini İstanbul’dan deprem alanına uğurladı. Böylece İBB’nin deprem bölgesine gönderdiği, toplam arama kurtarma ekibi bin 324’e yükseldi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner  - Eyüpsultan / İstanbul 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük depremin 10. gününde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB 2 bin 952 personel, bin 179 iş makinesi ve hizmet aracıyla; arama-kurtarma, yardım, temizlik, konaklama gibi hizmetlerini, AFAD’ın koordinasyonunda çok sayıda şehirde devam ettiriyor.

Bugün itibariyle 187 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibi daha deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu itfaiye arama kurtarma ekibini uğurlarken “ Büyük bir felaket geçirdik. Şimdi hep birlikte geleceğe dair toparlanmak yaraları sarmak bir yandan da insanlarımızın orada hak ettiği bir biçimde yaşamalarını sağlamak sorumluluğumuzda” dedi. İmamoğlu, “Burada itfaiye teşkilatımızın ekibi, göz nuru gibi bir ekip, çok ayrı bir yeri var ayağınıza taş değmesin. Hepinizin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bundan Sonra Kaynaklarımızı Duble Yol Ve Kanal İstanbul’a Değil Sağlam Yapılara Akıtmalıyız
Bundan Sonra Kaynaklarımızı Duble Yol Ve Kanal İstanbul’a Değil Sağlam Yapılara Akıtmalıyız
İBB Yaraları Sarmaya Devam Ediyor
İBB Yaraları Sarmaya Devam Ediyor
Budak:Depreme Müdahale Etmek Elimizde Değil Ama Sağlam Bina Yapmak Elimizde (VİDEOLU)
Budak:Depreme Müdahale Etmek Elimizde Değil Ama Sağlam Bina Yapmak Elimizde (VİDEOLU)
Sanatçılardan Depremzedelere Destek Yağdı
Sanatçılardan Depremzedelere Destek Yağdı
CHP Heyeti Diyarbakır'da
CHP Heyeti Diyarbakır'da

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169