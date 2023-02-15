İBB Deprem Bölgesine 187 Kişilik Ekip Daha Gönderdi

Arama kurtarma faaliyetlerini bölgede AFAD ile koordineli yürüten İBB, bin 137 kişilik toplam teçhizatlı arama kurtarma ekibine ek olarak 187 kişilik bir ekip daha gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 187 kişilik arama kurtarma ekibini İstanbul’dan deprem alanına uğurladı. Böylece İBB’nin deprem bölgesine gönderdiği, toplam arama kurtarma ekibi bin 324’e yükseldi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Eyüpsultan / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük depremin 10. gününde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB 2 bin 952 personel, bin 179 iş makinesi ve hizmet aracıyla; arama-kurtarma, yardım, temizlik, konaklama gibi hizmetlerini, AFAD’ın koordinasyonunda çok sayıda şehirde devam ettiriyor.

Bugün itibariyle 187 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibi daha deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu itfaiye arama kurtarma ekibini uğurlarken “ Büyük bir felaket geçirdik. Şimdi hep birlikte geleceğe dair toparlanmak yaraları sarmak bir yandan da insanlarımızın orada hak ettiği bir biçimde yaşamalarını sağlamak sorumluluğumuzda” dedi. İmamoğlu, “Burada itfaiye teşkilatımızın ekibi, göz nuru gibi bir ekip, çok ayrı bir yeri var ayağınıza taş değmesin. Hepinizin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.