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İBB'den Kavurucu Çöl Sıcaklarına Dikkat Uyarısı Geldi !

Sıcak günler yaşayan İstanbul, Afrika kökenli yeni ve daha sıcak bir hava dalgasının etkisine giriyor. Bugün ve Cuma günü çöl sıcakları yaşatacak hava, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine yükselecek. 10.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşların güneşin altında zaman geçirmemesi, bol sıvı tüketmesi tavsiye ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2023 Perşembe 14:14
İBB'den Kavurucu Çöl Sıcaklarına Dikkat Uyarısı Geldi !
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, hâlihazırda Türkiye’nin tamamına yakın bölümü Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor.

Bugün öğle saatlerinden itibaren ise İstanbul başta olmak üzere yurdumunuz batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner 

Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor.

Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB Ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak.

Perşembe (bugün) ve 14 Temmuz Cuma günü (yarın) etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları vb. olumsuzluklara karşı vatandaşlar da uyarıldı.

Güneş altında ve nemli bir ortamda hissedilen sıcaklık ölçülenden yaklaşık 10 C daha fazla olabileceğine dikkat çeken AKOM, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında İstanbulluların güneş altında çok fazla zaman geçirmemesini, bol sıvı tüketmesini ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermelerini önerdi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşları güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından çok önem taşıyor.

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