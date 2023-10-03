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HÜSEYİN ÇETİNER: Yusuf Karakaş'ın Sunduğu "İstanbul Kulisi"nin Konuğu Oldu (VİDEOLU)
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HÜSEYİN ÇETİNER: Yusuf Karakaş'ın Sunduğu "İstanbul Kulisi"nin Konuğu Oldu (VİDEOLU)

Gazeteci Yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformunu'nun kurucusu Hüseyin Çetiner Gazeteci Yusuf Karakaş'ın İstanbul Times Tv 'de hazırlayıp sunduğu "İstanbul Kulisi'nin konupu oldu. Çetiner programda kendisinin Zeytinburnu belediye başkan adayı olacağı yönündeki sorulara ve CHP İle AK PARTİ' Nin İstanbul İBB. adayının kim olabileceği ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2023 Salı 10:19
HÜSEYİN ÇETİNER: Yusuf Karakaş'ın Sunduğu "İstanbul Kulisi"nin Konuğu Oldu (VİDEOLU)
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BUNDAN SONRA ARTIK HER HAFTA BİR İLÇE İLE ALAKALI YEREL SEÇİM KULİSLERİ  YUSUF KARAKAŞ VE HÜSEYİN ÇETİNER "İSTANBUL KULİS"İDE SİZİN İÇİNİ İRDELEYECEK 

Türkiye seçmen sayısının  % 20'sini bünyesinde barındarın İstanbul'un 39 ilçesi başta olmak üzere Ankara'nın 25 ilçesinde yaşanan siyasi gelişmeleri,halkın mevcut belediye başkanından memnun olup olmadığı ve 31 Mart 2024' de partilerde kimin aday olabilme şansı yüksek kimin değil gibi konuların cevabı Çetiner ve Karakaş sizin için irdeleyecek.

HABERİN İÇİNDE YAYINLANAN "İSTANBUL KULİSİ " PROGRAMININ İLK BÖLÜMÜNÜ İZLEMENİZİ TAVSİYE EDERİZ 

Son Güncelleme: 03.10.2023 11:11
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