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Esbim, Engelleri İstihdamla Aşıyor

İşsizlik sorununa çare olmak için işverenlerle iş arayanları bir araya getirerek binlerce kişiyi istihdam eden Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayan engelli vatandaşlara yönelik mülakat düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2022 Pazartesi 10:52
Esbim, Engelleri İstihdamla Aşıyor
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Esenyurt Belediyesi, ülkenin kanayan yarası işsizliğe çözüm üretmeye devam ediyor. Düzenlediği mülakatlarla işçi arayan öncü firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getirerek binlerce hayata dokunan ESBİM, istihdamda engel tanımıyor. Esenyurt Kültür Merkezi’nde yapılan mülakat sonucu 16 farklı firmanın yetkilileri ile birebir görüşme imkanı bulan 60 engelli vatandaş uygun kadrolarda istihdam edildi.

“ENGEL TANIMIYORUZ”

ESBİM olarak engelli vatandaşlara yönelik desteklerinin devam edeceğini belirten Yerel Hizmetler Müdürü Murat Boduroğlu, “Her ayın ikinci Perşembe günü düzenlediğimiz engelli mülakatlarımız geleneksel hale geldi. Mülakatlarımızı yaparken vatandaşlarımızın raporlarını alıyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımızı sadece bir mülakat için değil, işe girene kadar mülakattan bir gün önceden arayarak buraya davet ediyoruz. Firmalarımızı da davet ettikten sonra burada tüm odalarımızı firmalarımıza açıyoruz. Vatandaşlarımız, firmalarımızla tek tek görüşüyor. Engelli vatandaşlarımıza özel davranıyoruz. ESBİM olarak burada engelleri aşıyoruz, engel tanımıyoruz diyebiliriz. Bu durumdan firmalarımız da vatandaşlarımız da çok memnun. Engel özel bir durum, vatandaşlar gidip gelirken sıkıntı yaşayabiliyorlar ama biz bu merkezde firmaları topladığımız için vatandaşlar istedikleri firmayla istedikleri gibi görüşebiliyor, dertlerini anlatabiliyor. Aileler de çok memnun oluyor. Biz de onların memnuniyetini duydukça daha da mutlu oluyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

“ESBİM BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”

İşçi alımı sürecinde ESBİM’le çalışmaktan dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Firma Yetkilisi Taner İlik, “Çeşitli firmalarda çalıştım ve bu süreç içerisinde hepsinde ESBİM’le çalıştım. ESBİM bizim gözbebeğimiz. Olmazsa olmazımız, çünkü ESBİM olmazsa firmalar bu civarda gerçekten çok sıkıntı yaşar. Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve diğer ilçeler ESBİM’de sorunlarını çözebiliyor. ESBİM’i çok seviyoruz ve burada çalışan arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz. Direkt görüşebiliyoruz, ihtiyaçlarımızı belirtebiliyoruz. Çok destek oluyorlar, kendilerinden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“BURASI ELİNDEN GELENİ YAPTI”

ESBİM’e arkadaşının önerisi üzerine geldiğini söyleyen ve istihdam edilmek üzere firmalarla görüşen vatandaş, “Bugün buraya gelerek iş görüşmelerimi yaptım. İnşallah olumlu cevap alırız. Buradaki ilgi çok güzel, memnun kaldım. Burası elinden geleni yaptı, gerisi özel firmalara kaldı” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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