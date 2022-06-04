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En iyi Telefon Santrali Markaları Nelerdir?

Global araştırmalara baktığımızda, Dünya genelinde son yıllarda en çok tercih edilen telefon santrali markaları Yeastar, 3CX ve Grandstream’dir. Alternatif olarak, Sangoma, Patton, Synway, Dinstar, Zycoo ürünlerine bakılabilir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Haziran 2022 Cumartesi 15:52
En iyi Telefon Santrali Markaları Nelerdir?
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En İyi Telefon Santrali Nasıl Seçilir?

Firmanız için telefon santrali alacaksanız veya mevcut analog telefon santraliniz artık günümüzün teknoloji gereksinimlerini karşılamadığı için değiştirmeyi düşünüyorsanız bu rehber size yardımcı olabilir.

Santrallerde aranması gereken özellikler:

  1. Arge ekibi olan global bir marka olması. Cihaz yazılımını sürekli geliştiren, hatalarını gideren global bir marka ile çalışmak her zaman avantajlı olacaktır.
  2. Modüler tasarımlı olması. Bu sayede analog telefonları, PSTN Telekom hatlarını veya GSM hatları da bağlayabilirsiniz.
  3. Uzaktan çalışma için çözümler sunması. Ofis içerisinde olduğu gibi, telefon ve konferans sistemi özellikleri şirket dışındayken de kullanmaya devam edebilmek, süreklilik açısından önemlidir.
  4. Seçeceğiniz marka ve modelin size ilave ücretler çıkarmayacağına emin olun. Raporlama, ses kaydı, marka bağımsız bütün telefonlarla çalışabilmesi, herhangi bir özellik için ilave lisans ve donanım bedeli çıkarmayan bir marka ile çalışmanız uzun vadede karlı olacaktır.
  5. Çağrı merkezi, video konferans, telekonferans, mesajlaşma, softphone, telesekreter (IVR), gibi profesyonel çözümler sunmasına dikkat edin.
  6. Üreticinin aynı özellikleri, yazılım, donanım veya bulut olarak sunduğunu kontrol edin. Sizin için en makul alternatifi seçin.

Global araştırmalara baktığımızda, Dünya genelinde son yıllarda en çok tercih edilen telefon santrali markaları Yeastar, 3CX ve Grandstream’dir. Alternatif olarak, Sangoma, Patton, Synway, Dinstar, Zycoo ürünlerine bakılabilir.

Avaya - Nortel, Cisco, Mitel, LG Ericsson, Huawei, Siemens Unify, NEC, Samsung, Panasonic, Alcatel gibi çözümler VoIP’in yaygınlaşması ve marka bağımsız çalışan ürünlerin öne çıkmasıyla popülerliğini kaybetmeye başlamıştır. Telesis, Karel, Multitek, Fortel gibi analog santraller popülerliğini yitiriyor. Asterisk, FreePBX, Elastix gibi altyapıları kullanan IP Santral sistemlerine yada Bulut Santral çözümlerine geçiliyor.

IP Santral Sisteminde Kullanabileceğiniz En İyi Fiyat/Performans IP Telefon Modelleri

Dünya genelinde en çok satılan IP Telefon markası, Yealink’dir. Yealink IP Telefon, kulaklık ve video konferans ürünleri Türkiye Gold Partneri Nolto Bilişim’den tedarik edilebilir. Bunun yanı sıra Fanvil avantajlı fiyatları ve kalitesiyle tercih edilen 2. Marka diyebiliriz. İhtiyacınıza göre, Gigaset, Audiocodes, Polycom, Spectralink, Escene, Htek, Snom gibi markaları inceleyebilirsiniz.

IP Kamera ve IP Interkom ve Video Konferans Kullanma İmkânı

Günümüzde telefon santralleri sadece sesli iletişim için değil, çağrı merkezi fonksiyonları, video konferans özellikleri, CRM entegrasyonu, Microsoft Teams entegrasyonu, IP Kamera ve IP Interkom ürünleri ile de tümleşik çalışabilme özellikleri ile de ön plana çalışıyor. İş yerinizde benzer çözümleri birbiri ile entegre ederek verimliğinizi artırmak istiyorsanız, seçeceğiniz telefon santrali sisteminde çağrı merkezi sistemi, video konferans özellikleri, IP Kamera bağlantı ileri görüntü aktarabilme, IP Interkom ve akıllı ev sistemleriyle bağlanabilirlik, iş yerinizde kullandığınız CRM, ERP veya diğer uygulamalar ile entegre bir şekilde çalışıp çalışmadığını iyi değerlendirin. Bu özelliklerin hepsini birden barından sadece bir iki marka bulunmaktadır.

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