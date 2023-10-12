Dünya Afrika Pengueni Farkındalık Günü kutlanıyor...

Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferi içinde ziyaretçilerini ağırlayan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Dünya Afrika Pengueni Farkındalık Günü’nü unutmuyor.

Nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan Afrika penguenlerini korumak ve farkındalık yaratmak amacıyla dünya çapında 14 Ekim tarihinde Afrika Pengueni Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. 36 adet Afrika Pengueni bulunan FYZoo’da bugüne özel birçok etkinlik düzenleniyor.

Afrika Pengueni Farkındalık Günü’ne özel tasarım atölyesi

FYZoo, 14 Ekim Cumartesi günü kutlanacak olan Afrika Pengueni Farkındalık Günü’ne özel çeşitli etkinlikler düzenliyor. Özel hazırlanan eğitim modülüyle çocuklara Afrika penguenlerinin dünyası anlatılarak, çocukların penguenler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Aynı zamanda çocuklara özel hazırlanan infografik broşürler de çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayacak.

Afrika penguenleri özelinde penguen figürlü doğa ve tasarım atölyesinin yanı sıra yüz boyama gerçekleştirilecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)