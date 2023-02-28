banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.237,33
ALTIN
1.110,97
DOLAR
18,88
STERLİN
22,82
EURO
20,02
Nurdağı’nda Açılan ‘Mehmet Camlı Aşevi’ Günde 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek Dağıtacak
Nurdağı’nda Açılan ‘Mehmet Camlı Aşevi’...
Kartal’da, Yıkım Kararı Alınan Yapılarda Asbest Denetimi Yapıldı
Kartal’da, Yıkım Kararı Alınan Yapılarda...
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: Gazetecilik Suç Değildir
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay...
Zeytinburnu Spor Kulübünden Sağduyu Çağırısı
Zeytinburnu Spor Kulübünden Sağduyu Çağırısı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: Gazetecilik Suç Değildir

Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Tuncay Özkan, Osmaniye’de sosyal medya üzerinden soru sordukları için tutuklanan gazeteciler hakkında yaptığı açıklamada ‘Gazetecilik suç değil, halkın haber alma ihtiyacına yönelik bir kamu hizmetidir. Osmaniyeli gazeteciler İbrahim İmat ile Ali İmat biran evvel serbest bırakılmalıdır.’ İfadelerine yer verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2023 Salı 13:55
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: Gazetecilik Suç Değildir
banner171

CHP GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI TUNCAY ÖZKAN: “GAZETECİLİK SUÇ DEĞİL, HALKIN HABER ALMA İHTİYACINA YÖNELİK BİR KAMU HİZMETİDİR.”

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Tuncay Özkan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilik halkın doğru bilgiye ulaşması amacıyla yapılan bir meslek olup bu yönü ile Anayasal bir haktır. Bu mesleğin en temel öğesi ise soru sormaktır. Soru sorduğu için gazetecileri tutuklamak ise en hafif tabiri ile bir akıl tutulmasıdır.

Gazetecilerin, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya sosyal medya hesaplarından sordukları sorudan dolayı tutuklanması ile yapılmak istenen ise oluşturmak istedikleri korku bulutu ile gerçeklerin önünü kapatma çabasıdır. Ama artık mızrak çuvala sığmamakta, gerçekler dilden dile dolaşmakta, gazetelerde yazmakta, ekranlardan taşmakta, stadlarda slogana dönüşmektedir. Sorulan sorulara verecek cevabı olmayanların zulmü artık hiçbir gerçeğin önünü örtememektedir.

Depremzedelere dağıtılacak çadırların depoda beklenildiğine ilişkin aldıkları bir ihbar üzerine Belediye Başkanına soru sormuş olan Osmaniyeli gazeteciler İbrahim İmat ile Ali İmat’ın bir an evvel serbest bırakılması gerekmektedir. Bu anayasal bir haktır ve derhal bu hakkın gereği olarak gazeteci meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Sorular halkın adına sorulmuştur.

Bunca eksikliğin, bunca yanlışın olduğu, tek bir istifanın dahi vuku bulmadığı bu ortamda doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak, sorulara verecek yanıtı olmayanları kurtaramayacaktır. Şunu unutmayın, doğruların er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Millet İttifakı iktidarı, doğru söylenin dokuz köyden kovulduğu, ifade ve basın özgürlüğü açısından karanlık bir dönem yaşadığımız şu döneme son verecek, gerçeğin aydınlığı ile her şeyin görünür kılındığı, basın ve ifade özgürlüğünün tüm taraflar açısından tam anlamıyla yaşandığı bir dönemi başlatacaktır. Millet İttifakı İktidarı, halkın haber alma, gazetecinin haber yapma hürriyetinin savunucu olacak, daima doğruyu savunan için onuncu köy olacaktır. Çok az kaldı, geliyoruz. Adaleti, tüm yönleri ile yaşanır kılmak için geliyoruz.

Gazetecilik suç değil, halkın haber alma ihtiyacına yönelik bir kamu hizmetidir ve Osmaniyeli gazeteciler İbrahim İmat ile Ali İmat biran evvel serbest bırakılmalıdır.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakırköy'ün En Modern Çiçekçisi: Çiçek Sanat
Bakırköy'ün En Modern Çiçekçisi: Çiçek Sanat
Sanatçı Abdurrahman Delen Bingöl İçin Ne Dedi ?
Sanatçı Abdurrahman Delen Bingöl İçin Ne Dedi ?
Ambalajlama Makinaları Kullanım Alanları
Ambalajlama Makinaları Kullanım Alanları
IBANLAR KURUMSAL Şirketi’nden Yeni Yatırım: YAKINÇAĞ
IBANLAR KURUMSAL Şirketi’nden Yeni Yatırım: YAKINÇAĞ
İmamoğlu'ndan Erdoğan' Not Alıyoruz Göndermesi
İmamoğlu'ndan Erdoğan' Not Alıyoruz Göndermesi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169