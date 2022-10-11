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Bybit, 2022 Formula 1’de Dünya Şampiyonu Olan Max Verstappen’i Kutluyor

Oracle Red Bull Racing'den Max Verstappen, Japonya'nın Suzuka pistinde yağışlı ve zorlu bir günde, takım ortağı Bybit'in tezahüratlarıyla dünya şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 11:13
Bybit, 2022 Formula 1’de Dünya Şampiyonu Olan Max Verstappen’i Kutluyor
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DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - Dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü kripto borsası olan Bybit, bu yıl Şubat ayında Oracle Red Bull Racing ile ana takım ortağı olarak ortaklığını duyurdu. Bu ortaklık iki markayı ortak yaratıcılık, yenilik ve tutku değerleri üzerinde birleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Bybit / Oracle Red Bull Racing ortaklığı, başlangıcından bu yana rekorlar kırdı:

İmzaların atıldığı dönemde uluslararası sporlarda yılın en büyük tek kripto sponsorluğu olarak tarihe yazılan bu ortaklıktan sonra Verstappen, F1’de üst üste ikinci kez şampiyon olarak F1’de tarih yazıyor.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, “Max'in Pazar günkü galibiyetini izlemek bir zevkti, olağanüstü bir odaklanma, dayanıklılık ve takım ruhu başarısıydı” dedi. "Bybit'in 10 milyonluk güçlü ailesi adına, Max'e ve Oracle Red Bull Racing'deki ortaklarımıza en içten tebriklerimizi sunuyorum. F1 ve kripto hayranlarının, merkeziyetsiz bir geleceğe ve Web3’e geçiş için dünya çapında bir güce hız katmak üzere birleştiğini görüyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 


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