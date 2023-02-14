Budak:Depreme Müdahale Etmek Elimizde Değil Ama Sağlam Bina Yapmak Elimizde (VİDEOLU)

BUDAK : ACİL BİRE BİRE SAĞLIKLI BİR KENSTEL DÖNÜŞÜM ŞART

Yıllardır hem mimarlık hem de müteahhitlik yapan Yüksek mimar Cemil Coşkun Budak söyleşide şunları söyledi ”Ben yıllardır Zeytinburnu ilçesinde yaşıyorum. Ne yazık ki ülkemiz bir deprem kuşağında yer alıyor.

İlçemizde yaklaşık olarak 22.500 bina olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık olarak 4.500ü deprem yönetmenliğine göre yapılmış diğerleri ne yazık ki kendiliğinden yıkılabilen türden binalardan meydana geliyor.

Deprem ile alakalı çalışma yapan bilim adamları sürekli Büyük bir Marmara depremi beklediklerini söylüyorlar.

Bizim de bir ana önce 1999’dan önce yapılan binalarımızı acilen yelememiz lazım diyoruz ama bir türlü başaramıyoruz diyen Budak’ın tam konuşmasını İstanbul Tc ve ZeytinKöy Tv Youtube kanallarında izlemeniz mümkün.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)