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Bu Özel Plaj İstanbulluların

İstanbul’dan çıkmadan, denize girmek, şezlonga uzanmak, güneşlenmek mümkün. Hepsi sadece bir tekne ulaşımı mesafesinde. Büyükada’da Beltur tarafından işletilen 500 kişilik özel plaj İstanbulluları günübirlik misafir etmeye başladı. Bostancı ve Kartal’dan direkt plaja hareket eden tekneler gün sonunda da geri dönüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 13:41
Bu Özel Plaj İstanbulluların
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Ortasından deniz geçen şehir İstanbul’un artık özel bir plajı var. Tatil yörelerindeki standardı Büyükada’ya taşıyan Beltur, atıl durumdaki işletmeyi kiralayarak halkın kullanımına açtı. Yaz sonuna kadar 09.00-19.00 saatleri arasında İstanbullulara yüksek kalitede hizmet verecek plajın ücreti de uygun. Hafta içi kişi başı 95 TL, hafta sonu da 120 TL olan plaj 0-7 yaşındaki çocuklar tarafından ücretsiz,7-12 yaşındaki çocuklar için de yüzde 50 indirimle kullanılabiliyor. Ücrete ulaşım, şezlong ve şemsiye dahil. Yine plajda bulunan Beltur kafe diğer işletmelerindeki fiyatlarla plaja gelenlere saat 23.30’a kadar hizmet ediyor. Adalar’da yaşayan ve Adakart sahibi olanlar yüzde 20 indirimle aynı hizmetlerden faydalanabiliyor.

OTEL DE YOLDA

Sadece plaj ve kafeyle yetinmediklerini İstanbul’a kalıcı bir eser bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Beltur Genel Müdürü Cenk Akın, “ 5 dönümlük mesire alanımız ile adaya yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Ayrıca bin 200 metrekarede kurulu Beltur Kafe’de İstanbulun büyüleyici manzarası ile İstanbul’un keyifli manzarası ile buluşturuyoruz. 2023’te ise 56 odalı Beltur Büyükada Oteli hizmete girecek. Otelimizin içerisinde Beltur Restoran her sezon değişen eşsiz lezzetleri ile yer alacak. Otelimiz Beltur Plaj’ın dışında kendine ait plajı, iskelesi dışında havuzu ile de İstanbullulara hizmet verirken şehirden uzaklaşmadan tatil yapmaya imkan sunacak”dedi.

BAKANLIKTAN KİRALANDI

Tarım ve Orman Bakanlığına ait olan mekan daha önce Kartal Belediyesi tarafından işletiliyordu. Beltur alanı bakanlıktan 20 yıllığını kiraladı. Bakımsızlıktan çürümek üzere olan iskele yenilendi. 350 kişinin aynı anda denize girebileceği, şezlonga uzanıp güneşlenebileceği platform oluşturuldu. Kafe de Beltur kalitesinde yenilenerek hizmet vermeye başladı. Otel inşaatı da devam ediyor.

İŞTİRAK İŞBİRLİKLERİ

Büyükada’daki plajın hayata geçmesi için Beltur’un yanında İBB’nin bazı iştirak şirketleri de çalışmalara destek verdi.

- Belbim: Turnike sistemi ile İstanbulkart işlem alt yapısını kurdu.

- Bimtaş: Projelendirme hizmetini sağladı.

- Boğaziçi Yönetim: Bölgede kullanılacak WC kabini ihtiyaçlarını sağladı.

- İETT: “Manastır Yolu” ismini “Beltur Durağı” olarak değiştirecek ve durağı tesis girişine taşıyacak. Ayrıca tesis yönünde ulaşım seferlerini artıracak.

- İsbak: Elektronik Sistemler Daire Başkanlığı yönlendirmesi ile elektronik alt yapı ve Wi-Fi sistemini kurdu.

- İsper: Ekipleriyle bölgenin ilaçlanma çalışmalarını gerçekleştirdi.

- İstaç: Kıyı temizlik ekibi ile plaj ve deniz temizliğini gerçekleştirdi.

- Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı: Otlarının biçilmesi ve ağaç budanmasını sağlayarak mesire alanı ve Beltur Kafe alanının temizliğini gerçekleştirdi.

- Şehir Hatları: Deniz Taksi kullanıcıları Beltur Plaj iskelesine doğrudan ulaşım sağlayabilecekler.

- KİPTAŞ: Proje kontrolörlük görevini üstlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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