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Başkan Cemsit: 6'LI Masanın Adayı Kazanacak Türkiye Kazanacak !

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Düzce İl Başkanı Semih Cemşit, 2023 genel seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. 6'lı masanın çıkaracağı adayın büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Başkan Cemşit:" Önümüzdeki seçim ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası olacaktır."dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2022 Salı 16:37
Başkan Cemsit: 6'LI Masanın Adayı Kazanacak Türkiye Kazanacak !
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BAŞKAN CEMŞİT: 6'LI MASANIN ADAYI KAZANACAK TÜRKİYE KAZANACAK!

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


2023 seçimleri yaklaşırken partililer seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 6'lı masanın çıkaracacağı Cumhurbaşkanı adayı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ve 6'lı masanın çıkaracağı cumhurbaşkanı adayının kurtarıcı rol üstlendiğini ifade eden Başkan Cemşit;' Ülkemiz büyük bir buhrandan geçiyor. Bunun sebebi AKP iktidarının 20 yıldır aldığı, kimseye danışmadığı, yanlışken doğru olarak bildiği kararlardır. Bizler bu yüzden 2023 seçimlerinin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olarak adlandırıyoruz. Çünkü Cumhur İttifakı'ndan seçilen aday Türkiye'nin bir 100 yıl daha geriye gitmesine olanak sağlayacak. Ve bu Türkiye için geri dönülmez bir enkaz bırakacak. Bu yüzden bu seçimde rant peşinde koşanlar değil Türkiye peşinde koşanlar kazanacak. Bu seçimde para peşinde koşanlar değil halk peşinde koşanlar kazanacak. Bu seçimde yandaşlarını daha da zengin etmek peşinde olanlar değil, Türkiye'nin refahını düşünenler kazanacak. Bu seçimde Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday kazanacak. Türkiye kazanacak."şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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