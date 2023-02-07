Başkan Çebi: Depremin Yaralarını Birlikte Saracağız Dedi

Küçükçekmece Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık 10 ilimizde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Düzenlenen kampanya ile afet bölgesine gidecek olan yardım tırı için vatandaşlara destek çağrısında bulunan Küçükçekmece Belediyesi, kentin pek çok noktasında yardım toplama merkezleri oluşturdu.