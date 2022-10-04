Başkan Çalık, Türkiye’ye Örnek Olan Projeyi Kılıdaroğlu’yla Paylaştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, “Beylikdüzü’nde hiçbir çocuğumuzun ne okulda aç olmasını ne de akşam saatinde yatağa aç girmesini istemiyoruz.” diyerek başlattığı Beslenme Saati uygulaması büyük ilgi görmeye devam ediyor. Diğer belediyelere de örnek olan projeyle ilgili Başkan Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Projenin detaylarını Kılıçdaroğlu’na aktaran Başkan Çalık, “Genel Başkanımıza destekleri ve bize olan güveni için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Bu projeyi yaygınlaştıracağız”

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye’ye örnek olan projeyi yaygınlaştıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da Belediyemiz tarafından düşük gelirli ailelerin çocuklarına okula gitmeden önce beslenme çantaları teslim ediliyor. Beslenme çantası üzerinde asla parti rozeti yok.Belediyenin, belediye başkanının adı yok çünkü o çocuk o çantayı alıp okula gidiyor, arkadaşlarıyla besleniyor. Bu projeyi yaygınlaştıracağız.Bu bakış açısı aynen devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Bin 75 öğrenci faydalanıyor”

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ilkokul çağındaki toplam bin 75 öğrencinin beslenme çantasını, her gün Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlıyor. Belediyenin kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları ise ebeveynler, on mahallede oluşturulan dağıtım noktalarından ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştırıyor. Diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınarak hazırlanan beslenme çantalarının içerisinde sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



