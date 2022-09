Bahçeşehir Koleji’nin Dört Öğrencisi Gelecek Vadeden 100 Genç Arasına Girdi

İnsanlığın en acil sorunlarını çözmek için bir fırsata ihtiyaç duyan zeki gençleri desteklemek için Schmidt Futures ve merkezi Oxford Üniversitesi’nde bulunan Rhodes Vakfı’nın belirlediği “100 Rise Global” listesine girmeye hak kazananlar açıklandı. 170 ülkeden yaklaşık 120 bin başvurunun yapıldığı listeye girmeyi başaran 8 Türk gencinin 4’ü Bahçeşehir Koleji’nin öğrencileri arasından çıktı. Diyarbakır Bahçeşehir Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencileri Efe Sakarya ve Adanur Nas ile Nakkaştepe Bahçeşehir 50.Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Dila Öner, Elif Naz Yılmaz, uluslararası eğitim inisiyatifi "Rise for the World" tarafından seçilen 100 parlak öğrenci arasında yer aldı.

İşitme engelli öğrenciler için önemli tabirleri seslendiren bir web sitesi ve uygulama tasarlayan Adanur Nas, işitme engelli çocuklara robotik dersleri de verdi. Efe Sakarya ise alg sistemi ile hidrojen sülfitin neden olduğu zehirlilik düzeyini ölçmeye ve azaltmaya yarayan bir cihaz geliştirdi. Anadolu’nun dört bir yanından 100 'den fazla görme engelli öğrenciye ders veren Dila Öner, öğrencilerinin internette ücretsiz bulamadıkları kitapları dinleyebilmeleri için bir web sitesi tasarladı ve 20’den fazla görme engelli öğrencisi ile Jorge Kitap Kulübü’nü kurdu. Elif Naz Yılmaz ise topluma entegrasyon sıkıntısı çeken bireylere mental sağlık üzerine seminerler veren Kırık Kalpler Hareketi’ni kurdu ve bir NFT koleksiyonunu hayata geçirdi.

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt ve Wendy Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust isimli 2 ayrı vakıf tarafından desteklenen Rise for the World inisiyatifi, her yıl dünya genelinde 15-17 yaşları arasında gelecek vadeden 100 genci ‘Global Rise Winner’ olarak seçiyor. Seçilen gençler, eğitimleri ve gelecekteki kariyerleri için çeşitli teşvikler almaya hak kazanıyor. İnisiyatifin amacı her sene dünya çapında 100 parlak genci seçerek bu gençleri hayatları boyu desteklemek, eğitimli ve bilinçli bir ‘Rise’ topluluğu oluşturmak.

Bahçeşehir Koleji Hakkında

Eğitime 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde başlayan Bahçeşehir Koleji, bugün Türkiye’nin 65 ilinde bulunan 153 kampüsünde 160 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor. Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji; Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Master 6, Master Junior, Master First, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Kodlama ve Robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu sürdürüyor. Bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştiren Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor.

