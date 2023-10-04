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AURA İstanbul Araştırmacıları, Kalebodur ile toprağın seramiğe dönüşüm sürecine tanıklık ettiler

Türkiye’de mimarlık kültürünün gelişimi için bugüne kadar birçok projeye katkı sunan Kalebodur, bu kez AURA İstanbul’a sponsor oldu. İş birliği kapsamında “Marmara Bölgesini Haritalamak” projesi için çalışan mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarından oluşan araştırma ekibi, Kalebodur’un ev sahipliğinde Çanakkale’de alan gezisi yaptı. Gezide Çanakkale Seramik, Kalesinterflex Showroomları ve Kale Granit Slab fabrikasını gezerek, ürünler ve üretim aşamaları hakkında bilgi edinen araştırmacılar; kentin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan seramiğin üretim sürecine yakından tanıklık ettiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 12:30
AURA İstanbul Araştırmacıları, Kalebodur ile toprağın seramiğe dönüşüm sürecine tanıklık ettiler
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Kalebodur’un sponsorluğunda gerçekleştirilen Çanakkale gezisi ile birlikte atölye çalışmaları tamamlayan AURA İstanbul, ulaştığı sonuçları da uluslararası MARUF (Marmara Urban Forum) etkinliğinde kamuoyu ile paylaşacak.


Yenilikçi bağımsız araştırma enstitülerinden AURA İstanbul, Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle, MARUF (Marmara Urban Forum) kapsamında, Marmara Denizi ve çevresine ilişkin var olan mekansal yapı ve ilişkilere yönelik incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Marmara Bölgesini Haritalamak” projesi için mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarından oluşan araştırma ekibi, tema olarak seçtikleri Çanakkale’de alan gezisi yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Türkiye tarihinde çok özel bir yere sahip olan Çanakkale’nin kültürel, ekolojik, tarihsel katmanlarını keşfetmeyi amaçlayan araştırma gezisi, 17-20 Ağustos tarihleri arasında Kalebodur ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Seramiğin topraktan yaşam alanlarına anlam katan ürünlere uzanan yolculuğuna tanıklık ettiler

Mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarından oluşan araştırma ekibi, saha çalışmalarının önemli duraklarından biri olan Kaleseramik’in Çan’daki üretim tesislerini de ziyaret etti. Çanakkale’nin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan seramik üretim sürecini yakından izleyen katılımcılar; seramiğin topraktan yaşam alanlarına anlam katan ürünlere uzanan yolculuğuna tanıklık ettiler.

Türkiye’de mimarlık kültürünün gelişimine yönelik çalışmalara destek olan Kalebodur ile ilginç bir deneyim yaşayan katılımcılar, ayrıca Çanakkale Seramik, Kalesinterflex Showroomları ve Kale Granit Slab fabrikasını gezerek, ürünler ve üretim aşamaları hakkında bilgi edindiler.

Alan gezisinin sonuçları MARUF etkinliğinde paylaşılacak

AURA İstanbul, Kalebodur sponsorluğunda gerçekleştirildiği Çanakkale gezisi ile birlikte atölye çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında yapılan atölye ve alan çalışmalarının tüm çıktıları ise, 4-6 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan uluslararası MARUF (Marmara Urban Forum) etkinliğinde açıklanacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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