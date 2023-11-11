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ATATÜRK’Ü Özlem, Şükran Ve Minnetle Andık

100 yıllık Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde İstanbul’da büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kent Lokantaları’nda 10 Kasım’da Atatürk’ün sevdiği yemekler servis edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Kasım 2023 Cumartesi 08:38
ATATÜRK’Ü Özlem, Şükran Ve Minnetle Andık
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ATATÜRK’Ü ÖZLEM, ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANDIK

#HATIRLAKALBİM

Hatları iskeleleri ve metro istasyonlarında sokak sanatçıları Atatürk’ün sevdiği şarkılar söylendi. İstanbul kitapçısının raflarında Atatürk kitapları yer aldı. Atatürk kitaplarında özel indirim uygulandı.Paşabahçe vapurunda Nil Epik konseri düzenlendi. Vapurlarda Türk kahvesi ikramı yapıldı.

#hatırlakalbim giydirmelerinin yer aldığı otobüs ve metrobüsler hatlarda görev yaptı. Bahçe marketlerde Atatürk çiçeği satışı gerçekleştirildi.

Kültür merkezlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenlendi. İBB’nin günlerinden öncesinden hazırlıklarını yapıp, gün boyu gerçekleştirdiği özel anma etkinliklerinin görüntülerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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