ATATÜRK’Ü Özlem, Şükran Ve Minnetle Andık

ATATÜRK’Ü ÖZLEM, ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANDIK
#HATIRLAKALBİM
Hatları iskeleleri ve metro istasyonlarında sokak sanatçıları Atatürk’ün sevdiği şarkılar söylendi. İstanbul kitapçısının raflarında Atatürk kitapları yer aldı. Atatürk kitaplarında özel indirim uygulandı.Paşabahçe vapurunda Nil Epik konseri düzenlendi. Vapurlarda Türk kahvesi ikramı yapıldı.
#hatırlakalbim giydirmelerinin yer aldığı otobüs ve metrobüsler hatlarda görev yaptı. Bahçe marketlerde Atatürk çiçeği satışı gerçekleştirildi.
Kültür merkezlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenlendi. İBB’nin günlerinden öncesinden hazırlıklarını yapıp, gün boyu gerçekleştirdiği özel anma etkinliklerinin görüntülerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)