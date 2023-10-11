Artık Yeter! Görevimizin Başında Şiddet İstemiyoruz!

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya

Mengücük eşliğinde sendika üyeleri Sağlık Bakanı’na işaret dilini kullanarak

sağlıkta şiddetin sona ermesini istedi.

Kocaeli’de üç aile hekimi darp edilmesi ile ilgili 3 gündür iş bırakan Aile Sağlığı Merkezleri ile

ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası 11 Ekim Çarşamba günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde

toplanarak basın açıklaması yaptı. "Sağlıkta Şiddete Artık Yeter" demek için Birlik ve

Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük öncülüğünde toplanan sendika

üyeleri Sağlık Bakanı’na işaret dilini kullanarak tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Şiddet Varsa Hizmet Yok”

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yaptığı açıklamada, “Yine

“Sağlıkta Şiddet Sona Ersin “ diye bir aradayız. Pek çok defa olduğu gibi yine başta sağlıkta

şiddete neden olan aşırı iş yükü, bilim dışı muayene süreleri, hasta sayıları, insan ve sağlık

odaklı olmayan uygulamalarla birlikte sağlık çalışanının maruz kaldığı her türlü şiddet

durdurulsun diyoruz.

Şiddeti körükleyen, toplumu yanlış yönlendiren ALO 184 SABİM

kapatılsın istiyoruz. Can güvenliği, çalışma güvenliği sağlansın diye pek çok kez açıklamalar,

mitingler, eylemler, iş bırakmalar gerçekleştirdik. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 9-13

Ekim tarihlerinde bu hafta 5 gün ülke genelinde iş bıraktık. idari ve siyasi sorumluları, Sağlık

Bakanını göreve çağırdık.

Sağlık ve şiddet bir arada olmaz, şiddeti engellemek sizin

sorumluluğunuz, göreviniz dedik. Sağlık Bakanı ile görüşme talepleri karşılanmadı. Şiddet

varsa hizmet yok dedik. Duyan, Gören, Bakan yok dedik.Hala bakan, gören, duyan yok.

Duymamazlıktan geliyorlar. Duymuyorlar. Bu nedenle biz bugün başta Sağlık Bakanlığı ve

Sağlık Bakanı’na ve Sağlık’ta şiddetin tüm sorumlularına başka bir şekilde seslenmek

istiyoruz. Bir kez daha, bu sefer farklı bir iletişim dili ile “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”, “Şiddet

Varsa Hizmet Yok”, “ Doktora, Hemşireye Şiddet Son Bulsun, Bitsin” diyoruz.” diye konuştu.