Artık Yeter! Görevimizin Başında Şiddet İstemiyoruz!

Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 13:56
Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya
Mengücük eşliğinde sendika üyeleri Sağlık Bakanı’na işaret dilini kullanarak
sağlıkta şiddetin sona ermesini istedi.
Kocaeli’de üç aile hekimi darp edilmesi ile ilgili 3 gündür iş bırakan Aile Sağlığı Merkezleri ile
ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası 11 Ekim Çarşamba günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde
toplanarak basın açıklaması yaptı. "Sağlıkta Şiddete Artık Yeter" demek için Birlik ve
Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük öncülüğünde toplanan sendika
üyeleri Sağlık Bakanı’na işaret dilini kullanarak tepkilerini dile getirdi.
İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner
“Şiddet Varsa Hizmet Yok”
Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yaptığı açıklamada, “Yine
“Sağlıkta Şiddet Sona Ersin “ diye bir aradayız. Pek çok defa olduğu gibi yine başta sağlıkta
şiddete neden olan aşırı iş yükü, bilim dışı muayene süreleri, hasta sayıları, insan ve sağlık
odaklı olmayan uygulamalarla birlikte sağlık çalışanının maruz kaldığı her türlü şiddet
durdurulsun diyoruz.
Şiddeti körükleyen, toplumu yanlış yönlendiren ALO 184 SABİM
kapatılsın istiyoruz. Can güvenliği, çalışma güvenliği sağlansın diye pek çok kez açıklamalar,
mitingler, eylemler, iş bırakmalar gerçekleştirdik. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 9-13
Ekim tarihlerinde bu hafta 5 gün ülke genelinde iş bıraktık. idari ve siyasi sorumluları, Sağlık
Bakanını göreve çağırdık.
Sağlık ve şiddet bir arada olmaz, şiddeti engellemek sizin
sorumluluğunuz, göreviniz dedik. Sağlık Bakanı ile görüşme talepleri karşılanmadı. Şiddet
varsa hizmet yok dedik. Duyan, Gören, Bakan yok dedik.Hala bakan, gören, duyan yok.
Duymamazlıktan geliyorlar. Duymuyorlar. Bu nedenle biz bugün başta Sağlık Bakanlığı ve
Sağlık Bakanı’na ve Sağlık’ta şiddetin tüm sorumlularına başka bir şekilde seslenmek
istiyoruz. Bir kez daha, bu sefer farklı bir iletişim dili ile “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”, “Şiddet
Varsa Hizmet Yok”, “ Doktora, Hemşireye Şiddet Son Bulsun, Bitsin” diyoruz.” diye konuştu.
Kaynak : istanbul Times Haber Ajansı (İTHA)