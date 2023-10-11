Anadolu Sigorta, Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Acenteleriyle Ankara’da Bir Araya Geldi

Anadolu Sigorta, “Geleneksel Acenteler Toplantısı”nı 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle Ankara’da düzenlenen programda Anıtkabir ziyaret edilerek, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş tarafından Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldı.

İki gün süren programda workshop ve toplantıların yanı sıra Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi de ziyaret edildi. Düzenlenen gala gecesinde ise Acentelere kıdem, genel üretim başarısı ve performans ödüllerinin verildiği törenin ardından Zuhal Olcay sahne aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Her zaman tüm iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte kazanma prensibi ile çalışıyoruz”

Yapılan sunumlarla geçmiş dönemin değerlendirildiği ve uzun vadeli stratejilerin konuşulduğu toplantılarda acentelere seslenen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, “Her sene düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz acente buluşmalarımızı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu sene, Ankara’da düzenlemek istedik. Bu vesileyle de hep beraber Büyük Önder’in manevi huzurunda bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Atatürk’ün talimatıyla kurulan bir şirket olarak, ülkemizin ikinci yüzyılında da var gücümüzle hep beraber çalışmak için hazırız. Bu inançla tüm paydaşlarımızla birlikte şirketimizi gelecek yüzyılda da başarılara taşıyacağız” dedi.

Acentelerin Anadolu Sigorta’nın en önemli paydaşları olduğunun altını çizen Tuğtan şöyle devam etti: “En büyük gücü iş ortaklarımızdan alıyoruz. Bu nedenle yıl içinde sık sık bir araya gelmeye ve görüş alışverişinde bulunmaya gayret ediyoruz. Anadolu Sigorta olarak her zaman tüm iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte kazanma amacı taşıyoruz. İş ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye son derece önem veriyoruz. Bu sayede, her geçen yıl sektörel konumumuzu pekiştirmeye ve daha ileriye taşımaya da devam ediyoruz. Acente ve iş ortaklarımızın iş yapış biçimlerini iyileştirmek bizim için öncelikli konulardan birini oluşturuyor. Sigorta sektöründe asırlık bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şirketimiz, sizlerin desteği ve emeğiyle çok uzun yıllar sektöre yön vermeye devam edecek.”

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş “Hepimiz için gerçekten çok zor bir yılı geride bırakıyoruz. Şubat ayında, bizleri derinden sarsan, son yüzyılın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Bu zorlu dönemi omuz omuza çalışarak atlatan, sigortalılarımızın yaralarını sarmak için elinden gelen azami çabayı gösteren siz değerli acentelerimiz başta olmak üzere tüm Anadolu Sigortalılara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her şirkete nasip olmayacak köklü geçmişimizle, geleceğe ve yeniliklere adaptasyon becerimizle, ama hepsinden önemlisi uzun yıllardır siz değerli acentelerimizle oluşturduğumuz ekip ruhumuzla çalışarak daha nice başarılara imza atacağımıza ve şirketimize katma değer sağlamaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)