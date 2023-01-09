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Amatör Kuluplere Güzel Haber

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün tahsisinde bulunan Balat Spor Tesisi, yeniden amatör kulüplerin hizmetine sunulacak. İBB’nin kullanımına geçen tesis, artık Fatih ve yakın ilçelerdeki amatör spor kulüpleri maçlarına ev sahipliği yapacak. Futbol sahaları ve idari alanlar baştan aşağı yenilenerek FIFA standartlarına ulaştırılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:25
Amatör Kuluplere Güzel Haber
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) spor kulüplerine tahsis ettiği stat ve sahalara bir yenisi, Balat Spor Tesisi’yle eklendi. Daha önce İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün alt yapı takımları tarafından kullanılan tesisin işletme hakkı, kulüple olan kira sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İBB’ye geçti. İBB, iki sahası ve idari alanları bulunan tesisi Fatih bölgesindeki amatör spor kulüplerin hizmetine sunacak. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

TADİLAT BAŞLADI

Balat Spor Tesisi’nde bulunan kullanım ömrünü tamamlamış iki saha, geniş kapsamlı bakım ve onarım programına alındı. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda soyunma ve hakem odaları yapılacak. Modern aydınlatma sistemi kurulacak.

Dikkat çeken en önemli çalışmalardan biri ise daha önce olmayan yeni bir tribünün sahaya kazandırılması olacak. En az 250 – 300 kişilik olarak yapılması planlanan tribünün alt bölümlerinde spor kulüplerinin malzeme depoları olacak.

FIFA STANDARDINDA

İBB Balat Spor Tesisi’nin 40-70 metre ölçülerindeki saha ve idari alanlarında yenilenen bölümler Mart ayı içerisinde hazır hale gelecek. Çalışma kapsamında idari bina içinde ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları olacak.  Hakem ve sağlık odaları ile toplantı odalarının yanı sıra tesis yönetim ofisleri tesiste yer alacak. Tüm çalışmalar tamamlandığında saha zemini FİFA sertifikasına sahip sentetik çim serimi ile FİFA standartlarında hizmet kalitesine ulaşacak. 

68-105 metrelik diğer futbol sahasında ise çalışmalar 2023 yılının yaz döneminde başlayacak. Sahayı çevreleyen metal malzeme değiştirilecek. Zemin ve tüm alt yapının yenileceği sahaya sulama sistemi yapılacak. Mevcuttaki aydınlatma sistemi, lig müsabakalarının oynanabileceği şekilde yenilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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