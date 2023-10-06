Alarko Tarım San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürlüğü’ne Melike Koçoğlu Getirildi

Alarko Holding bünyesinde tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren Alarko Tarım San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürlüğü’ne 2 Ekim 2023 tarihinde Melike Koçoğlu atandı.

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve çalışma hayatına aynı sene Unilever Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de başlayan Koçoğlu, 2005-2013 yılları arasında 3M San. Tic. ve A.Ş.’de ve 2013-2016 döneminde Eczacıbaşı San. ve Tic A.Ş.’de Satış ve Pazarlama alanında üst düzey görevlerde ve Genel Müdür olarak rol aldı. 2018-2021 yılları arasında Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini yürüten Koçoğlu, 2021-2023 yılları arasında Tamek Grup Üretim Gıda A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Koçoğlu, Alarko Topluluğu bünyesinde Alarko Tarım Grubu’ndan sorumlu olup; Alsera Jeotermal Tarım Gıda San. ve Tic. A.Ş., Palmira Agro Gübre San. ve Tic. A.Ş., Ereğli Agrosan Doğal Ürünler ve Türevleri Tarım Üretim ve Tic. A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu şirketlerin yönetimini üstlenecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)