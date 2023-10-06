Akbank’tan Hatay’da Gençler için Ortak Çalışma Alanı ile Gelişime Destek

Akbank, Hatay'da meydana gelen depremin ardından, gençlerin eğitimlerine ve geleceklerine daha iyi bir şekilde hazırlanmaları için destek olmak amacıyla Hatay Ortak Çalışma Alanı projesine imza atıyor. Hataylı gençler, depremin getirdiği sıkıntılarla birlikte çalışma alanlarının eksikliği ve internet erişiminin kısıtlı olması nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte zorluk yaşıyor. Bu doğrultuda Akbank, iş ortakları ile beraber gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yeni olanaklar sunmak için özel bir alan kuruyor.

Akbank’ın liderliğinde kurulan bu merkez Microfon, Sodexo ve Türkonfed gibi iş ortaklarının da desteğiyle hayata geçiyor. Merkez Akbank Gençlik Akademisi’nin sağladığı eğitimler, atölye çalışmaları, etkinliklerin yanı sıra farklı iş birlikleri ile gençlere sunduğu değeri zenginleştirmeye devam edecek. Merkezin açılışı ise 5 Ekim’de düzenlenen bir etkinlikle gerçekleşti.

Gençlerin geleceğine hizmet eden bir alan

Hatay Ortak Çalışma Alanı, deprem bölgesindeki gençlere daha iyi bir gelecek sunmak için bir merkez olacak. Bu alan, gençlere sınırsız internet erişimi, dizüstü bilgisayarı ve tabletlerle desteklenen çalışma alanları, araştırma yapma ve ödevlerini tamamlama fırsatı sunacak. Bu merkez aynı zamanda sosyal aktiviteler, atölye çalışmaları, konuşmacı seansları ve imza günleri gibi etkinliklere ev sahipliği yaparak gençlerin sosyalleşme imkânlarına da katkı sunacak.

Hatay Ortak Çalışma Alanı, 5 konteynerden oluşan bir mekânı içeriyor. Bu merkezin ortasında gençlerin etkinlikler düzenleyebileceği ve sosyalleşebileceği bir avlu da yer alıyor.