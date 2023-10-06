banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.464,93
ALTIN
1.623,34
DOLAR
27,61
STERLİN
33,82
EURO
29,25
İmamoğlu: Bu Hayyatta İki İnsan İdolüm Oldu 1.Fatih,2.Atatürk
Son Dakika
İmamoğlu: Bu Hayyatta İki İnsan...
Esenyurt'taki Kemirgen Sorununa Hızlı Müdahale
Esenyurt'taki Kemirgen Sorununa Hızlı Müdahale
Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Özel 100 Çınar Dikilecek (videolu)
Danıştay İBB'yi Haklı Buldu
Danıştay İBB'yi Haklı Buldu

Akbank’tan Hatay’da Gençler için Ortak Çalışma Alanı ile Gelişime Destek

Akbank, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da ders çalışma, eğitim ve gelişim olanaklarına erişme imkânları kısıtlanan gençlere destek için Hatay Ortak Çalışma Alanı’nı kurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 12:29
Akbank’tan Hatay’da Gençler için Ortak Çalışma Alanı ile Gelişime Destek
banner171

Akbank, Hatay'da meydana gelen depremin ardından, gençlerin eğitimlerine ve geleceklerine daha iyi bir şekilde hazırlanmaları için destek olmak amacıyla Hatay Ortak Çalışma Alanı projesine imza atıyor. Hataylı gençler, depremin getirdiği sıkıntılarla birlikte çalışma alanlarının eksikliği ve internet erişiminin kısıtlı olması nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte zorluk yaşıyor. Bu doğrultuda Akbank, iş ortakları ile beraber gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yeni olanaklar sunmak için özel bir alan kuruyor.

Akbank’ın liderliğinde kurulan bu merkez Microfon, Sodexo ve Türkonfed gibi iş ortaklarının da desteğiyle hayata geçiyor. Merkez Akbank Gençlik Akademisi’nin sağladığı eğitimler, atölye çalışmaları, etkinliklerin yanı sıra farklı iş birlikleri ile gençlere sunduğu değeri zenginleştirmeye devam edecek. Merkezin açılışı ise 5 Ekim’de düzenlenen bir etkinlikle gerçekleşti.

Gençlerin geleceğine hizmet eden bir alan

Hatay Ortak Çalışma Alanı, deprem bölgesindeki gençlere daha iyi bir gelecek sunmak için bir merkez olacak. Bu alan, gençlere sınırsız internet erişimi, dizüstü bilgisayarı ve tabletlerle desteklenen çalışma alanları, araştırma yapma ve ödevlerini tamamlama fırsatı sunacak. Bu merkez aynı zamanda sosyal aktiviteler, atölye çalışmaları, konuşmacı seansları ve imza günleri gibi etkinliklere ev sahipliği yaparak gençlerin sosyalleşme imkânlarına da katkı sunacak.

Hatay Ortak Çalışma Alanı, 5 konteynerden oluşan bir mekânı içeriyor. Bu merkezin ortasında gençlerin etkinlikler düzenleyebileceği ve sosyalleşebileceği bir avlu da yer alıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Smsonay.net ile En İyi Numara Satın Alma Hizmetiyle Tanışın!
Smsonay.net ile En İyi Numara Satın Alma Hizmetiyle Tanışın!
’Türkiye mi DEVA mı?’ tercihi önümüze birkaç defa çıktı. Her seferinde ‘Türkiye’ dedik”
’Türkiye mi DEVA mı?’ tercihi önümüze birkaç defa çıktı. Her seferinde ‘Türkiye’ dedik”
Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Özel 100 Çınar Dikilecek (videolu)
Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Özel 100 Çınar Dikilecek (videolu)
Çocuklar İçin Eğlencenin Yeri Ve Zamanı İstanbul Cevahir'de
Çocuklar İçin Eğlencenin Yeri Ve Zamanı İstanbul Cevahir'de
Teksan, bu yıl da İSO 500 şirketleri arasında yer aldı
Teksan, bu yıl da İSO 500 şirketleri arasında yer aldı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169