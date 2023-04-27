Acil Durumlarda Hayat Kurtaran Uygulamalar: İlk Yardım Eğitimi

Şahsi olarak ya da bir kurum özelinde alınabilen ilk yardım eğitimleri, kişinin ilk yardım konusunda bilinçlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda;

Temel ilk yardım eğitimi

İlk yardım eğitici eğitimi

İlk yardım güncelleme eğitimi

Standart ilk yardım eğitimi

Özel ilk yardım eğitimi gibi farklı programlara dahil olmak mümkündür.

İlk Yardım Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Yaralanma, doğal afet, kaza gibi durumlarda hastaya ilk müdahalenin yapılması ilk yardım olarak tanımlanır. Yapılan müdahalede tıbbi bir malzeme ya da ilaç kullanılmaz. İlk yardımcı, sağlık personelleri gelene kadar hastanın yaşamsal fonksiyonlarının devam etmesini sağlar. Bunun yanı sıra hastanın sağlık durumunun daha kötüye gitmesi de engellenir.

İlk yardım eğitimi alarak kendisini yetiştiren ilk yardımcı, genel olarak şu hususlara ön planda tutarak hastaya müdahale eder:

Kişinin yaşamsal fonksiyonlarının durmasını önlemek

Kişinin iyileşmesini kolaylaştırmak

Kişinin sağlık durumunun çok daha kötüye gitmesini önlemek

Kişinin can güvenliğini koruyacak tedbirler almak

Acil servis gelene kadar kişinin hayatta kalmasını sağlamak

Doğru ilk yardım müdahaleleri sayesinde hastada buluna yaraların hastaya daha fazla zarar vermesi engellenir. Bunun yanı sıra hastanın hayati tehlikeyi atlatması sağlanır.

İlk Yardım Bilgisini Nasıl Edinilir?

Birçok acil müdahale gerektiren durumda son derece önemli olan ilk yardım bilgisi, ilk yardım eğitimi ile edinilir. İlk yardım eğimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilmektedir. İlgili yönetmeliğe göre;

Az tehlikeli iş yerlerinde her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı bulunmak zorundadır.

Tehlikeli iş yerlerinde ise bu sayı 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı olarak belirlenmiştir.

Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı bulunmalıdır.

Bu nedenle belirtilen sınıflara dahil olan iş yerleri, ilk yardımcı bulundurmak zorundadır. İlk yardımcı yetiştirmek için verilen ilk yardım eğitimlerinin kapsamı yönetmeliğe göre belirlenir. Kişinin eğitim süresi boyunca ilk yardım konusunda gerekli bilgi ve tecrübeyi elde etmesi hedeflenir. Bu nedenle eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki farklı şekilde verilir.

Acil Durumlara Hazırlıklı Olmak: İlk Yardı m E ğitimi Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen kuruluşlar üzerinden alınan ilk yardım eğitimi, kişinin hastaya anlık müdahale edebilecek yeterliliğe ulaşmasını sağlar. Eğitimin kapsamı son derece geniştir. İlk yardımcı olacak kişilerin alacakları eğitimin kapsamında yer alan başlıklardan bazıları şu şekildedir:

Genel İlk Yardım Bilgileri

Temel Yaşam Desteği

Yanıklarda İlk Yardım

Kırık ve Çıkıklarda İlk Yardım

Hasta-Yaralı Taşıma Teknikleri

Boğulmalarda İlk Yardım

İlk Yardı m E ğitimi Nasıl Verilir?

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, belirli bir sistem ve programa tabidir. Eğitime kaydolacak kişilerin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Eğitimler yüz yüze verilmekte olup teorik ve pratik olmak üzere iki farklı eğitim çeşidi tek bir programda yer alır. İş yerinde ilk yardımcı bulundurmak zorunda olan işverenler, Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlarla iletişime geçebilmektedir. Bunun yanı sıra bu tür kurumlara şahsi olarak başvurmak da mümkündür.

İlk Yardı m E ğitiminde Hangi Konular Bulunur?

İlk yardım eğitimi, kişiye acil müdahalede nasıl bir yol izlemesi gerektiğini öğreten bir dizi eğitim programı olduğundan kapsamı geniştir.

Genel İlk Yardım Bilgileri

İlk yardım nedir, ilk yardımcı kimdir, ilk yardımın ABC’si nedir başta olmak üzere temel konulara odaklanılır.

Hasta/Yaralı ile Olay Yerinin Değerlendirilmesi

İlk yardımcının hem hasta hem de olay yeri değerlendirmesi yapabilmesi için;

Vücutta nabız alınan bölgeler

Hasta/yaralının ilk değerlendirmesi

Olay yerinin değerlendirilmesi gibi konularda kişiye eğitim verilir.

Kanamalarda İlk Yardım

Kanama nedir, şok nedir, şok belirtileri nelerdir, kaç çeşit şok vardır gibi kanama ile ilgili konulara odaklanılmakta ve bireyin bu konularda bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

Temel Yaş am Deste ği

Solunum ve kalp durması, hava yolu tıkanıklığı, dış kalp masajı başta olmak üzere hastaya temel yaşam desteği verilebilmesini mümkün kılan konular üzerinden teorik ve pratik eğitimler sunulur.

Yaralanmalarda İlk Yardım

İlk yardım eğitimi kapsamında yer alan bir diğer konu da Yaralanmalarda İlk Yardım’dır. Yara, yara çeşitleri, yaralanmalarda tedavi aşamaları; verilen eğitimin odak noktasını oluşturur.

İlk Yardımda Temel Uygulamalar

Eğitim, bireylerin ilk yardım temel uygulamaları konusunda detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmasını sağlar. İlk yardımda temel uygulamalar temel olarak 3 başlık altında değerlendirilir. Bu başlıklar koruma, bildirme ve kurtarmadır.

Koruma

İlk yardımcı, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önleyebilmek için olay yerini detaylı bir şekilde inceler. Olay yerinde bulunan tehlikeleri minimalize ederek güvenli bir çevre oluşturur.

Bildirme

İlk yardım eğitimi içerisinde yer alan ve ilk yardımın en önemli aşamalarından biri olan “bildirme”, gerekli yardım kuruluşlarıyla hızlı bir şekilde iletişim kurulmasını ifade eder. 112 acil telefon numarası üzerinden telefon iletişimleri sağlanabilmektedir.

Kurtarma

Olay yerinde bulunan hasta/yaralıya doğru bir şekilde gerekli uygulamaların yapılması, “kurtarma” aşamasını oluşturur. Bu aşamada hızlı müdahale son derece önemlidir. Ayrıca hasta/yaralının sağlık durumunun kötüye gitmesi engellenerek sağlık personelleri gelene kadar hastanın yaşamsal faaliyetlerinin devam etmesi sağlanır.

https://www.basarimosgb.com/ilk-yardim-egitimi/