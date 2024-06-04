KEMERBBURGAZ FATİH ÇEŞMESİNDE YAPILAN PİKNİK MUHTEŞEM OLDU
Zeytinburnu Tüm Giresun'lular Derneği'nin yeni başkanı Ergün Akçay ve yönetiminden üyelere muhteşem bir piknik yaptırdı.
Birçok Kardeniz'li sanatçının sahne aldığı piknikte 7 den 70' e bir çok Giresun'lu vatandaş gönüllerince bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner
Gün boyu (02.06.2024) devam eden piknik etkinliğine Zeytinburnu 3.dönem belediye başkanı Dr.Adil Emecan zeytinburnu Belediye başkan yardımcısı Hurişt Bekaroğlu,eski başkan yardımcısı Gökhan Kasap,Meclis üyeleri Coşkun Toraman ,Mürsel Çırak,Fahrettin Karakılıç başta olmak üzere çok sayıda iş insanı STK Başkanı Giresun'luları önemli etkinliklerinden yalnız bırmakmadı.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner