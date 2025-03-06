Gebze, Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olmasının yanı sıra hurdacılık sektörünün de merkezlerindendir. Bu kapsamda bölgede bulunan sanayi kuruluşlarından çıkan atık metaller, Gebze hurdacı firmaları tarafından toplanır ve geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye yeniden kazandırılır. Güncel hurda fiyatları ise toplanan metallerin türüne, temizliğine, miktarına ve saflık oranına göre değişir.

Metal Hurda Fiyatları Nasıl Değişti?

Gebze hurdacı firmaları, küresel piyasalar ve ekonomik koşulları dikkate alarak fiyatları sürekli günceller. Yapılan güncellemelere bakıldığında maliyetlerin son aylarda ciddi bir dalgalanma yaşadığı görülüyor. Bu noktada bakır hurdasının son 12 aylık periyotta çizdiği grafikteki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Benzer dalgalanmalar alüminyum, demir ve paslanmaz çelik gibi farklı metal türlerinde de görülüyor.

Gebze hurda fiyatları ise tamamen arz ve talep arasındaki dengeye göre belirlenir. Arzın arttığı dönemlerde fiyatlarda bir gevşeme meydana gelirken talebin yükselmesi ise rakamları yukarı iter. Son aylardaki dalgalanmaların nedeni ise söz konusu durumla ilgilidir.

Arz ve talep arasındaki dengenin sürekli bozulması, rakamların dalgalanmasına yol açıyor. Örneğin; bakırın global piyasalardaki ton fiyatı, yaklaşık 1 yıldır 8.000 $ ile 9.000 $ arasındaki bantta hareket ediyor. Ancak bu durumun yakın zamanda değişmesi bekleniyor.

Metal Hurda Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Metal hurda fiyatları; atık durumdaki malzemenin türü, saflık oranı, ekonomik koşullar, siyasi istikrar, döviz kuru ve benzer etkenlere göre farklılık gösterir. İlgili etkenlere dair detaylar ise aşağıdaki gibidir:

Metal Türü

Gebze hurdacı firmaları tarafından fiyatlar, her metal türü için ayrı olacak şekilde belirlenir. Bu doğrultuda bakır, alüminyum, demir ve çelik gibi metallerin her biri, farklı fiyat skalasına sahiptir. Benzer durum alaşım şeklindeki metaller için de geçerlidir.

Bakır gibi enerji ve telekomünikasyon gibi alanlarda yoğun şekilde kullanılan metallerin hurdaları diğerlerine kıyasla çok daha değerlidir. Firmalar tarafından daha fazla talep gösterilen metaller ise şu şekildedir:

● Bakır

● Demir

● Alüminyum

● Krom

● Paslanmaz çelik

Yukarıdaki materyallerin yanı sıra çinko, kurşun ve nikel gibi metallerin de hurdaları firmalar tarafından alınır.

Saflık Oranı

İzmit hurdacı firmaları fiyat belirlerken metallerin saflık oranlarına ve içerisindeki diğer malzemelere bakar. Saflık oranı yüksek olan metallere ise genellikle daha yüksek fiyatlar teklif edilir.

Piyasa Koşulları

Gebze hurdacı firmaları, maliyetleri belirlerken ilgili metallerin piyasa koşullarını göz önünde bulundurur. Söz konusu koşullar ise Londra Metal Borsası başta olmak üzere küresel merkezlerde belirlenir. Örneğin; bakırın global piyasalardaki fiyatının artması, hurdasının ücretini de direkt olarak etkiliyor.

Global ve Bölgesel İstikrar

Bakır, demir ve alüminyum gibi metaller, çoğunlukla yeni yatırımlarda kullanılır. Altyapı, enerji ve telekomünikasyon gibi alanlardaki yatırımlar ise tamamen bölgesel ve global istikrarla ilgilidir. Örneğin; dünyayı etkileyecek siyasi gerilimler, savaşlar ve benzer olayların ortaya çıktığı dönemlerde yatırımlar ertelenir ya da tamamen iptal edilir. İstikrarın olduğu zaman dilimlerinde ise yatırımlar artar ve fiyatlar da yukarıya doğru hareket eder.

Metal Hurda Fiyatları Nasıl Değişecek?

Uzmanlar, 2025 yılının ilk çeyreğinde enerji maliyetlerindeki artışa dikkat çekiyor. Bu kapsamda yaşanan artışın metal fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Buna karşın Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin yeni yatırımlara başlayacağı da tahmin edilenler arasında. Söz konusu senaryoda fiyatların yavaş yavaş yükselmesi ise beklenen bir durum olarak öne çıkıyor.

Geri dönüşüm sektörüne yönelik teşvikler, atıl ürün faaliyetlerinin hızlanmasına neden oldu. Bu sayede atıl durumdaki metallerin ekonomiye kazandırılması hızlandı. Yaşanan söz konusu durum da fiyatlar üzerindeki baskıyı kırıyor. Ancak yakın zamanda artan talep nedeniyle fiyat artışının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Gebze Hurdacı Firmaları Atıl Ürün Alımını Nasıl Yapar?

Gebze hurdacı firmaları, elinde atık metal bulunan sanayi kuruluşları, işletmeler ve gerçek kişiler için önemli fırsatlar sunuyor. Bu noktada firmalar hem hurdaları alarak sanayi kuruluşlarının depolama alanlarını kontrol altına alıyor hem de atık durumundaki metallerden kazanç sağlama imkanı tanıyor.

Gebze hurdacı firmaları, atıl ürün alımı yapmadan önce uzmanlardan oluşan bir ekiple metalleri detaylı olarak inceliyor. Bu aşamadan sonra satın almaya değer olan hurdalar için fiyat teklifi sunuluyor. Satıcının teklifi kabul etmesi durumunda ödeme yapılarak alım gerçekleşiyor. Akabinde tesis, sahip olduğu taşıyıcı kamyon ve vinç gibi ekipmanlarla hurdaları kendi tesislerine taşır. Atıl ürünlerinizi avantajlı fiyatlarla değerlendirmek ve geri dönüşüme katkıda bulunmak için gebzehurdafiyatlari.com ile iletişime g