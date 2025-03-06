EKREM İMAMOĞLU İFADE VERDİ: "SÜREÇ HUKUK DEVLETİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÇEVRESİNDEKİ OLAĞANÜSTÜ ABARTILI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu, ifadesinde, Türkiye’nin bir hukuk devleti olması gerektiğine olan inancını koruduğunu vurgulayarak, adaletin hukuk kurallarına uygun bir şekilde tecelli etmesi gerektiğini söyledi. “Bugün burada bir savunma yapmam bekleniyorsa, bunu asla doğru bulmuyorum” diyen İmamoğlu, suçlamanın hukuki temelden yoksun ve mesnetsiz olduğunu belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi Hüseyin Çetiner - Çağlayan - İstanbul

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Tüm dosya kapsamından bilgi sahibi oldum. Öncelikle kendi duygu ve düşüncelerimi tümüyle iletmek isterim; Bugün burada bir savunma yapmam bekleniyorsa, bunu asla doğru bulmuyorum. Neyle suçlandığım dahi belli değil, Buraya, her ne olursa olsun hukuk devletine ve yargı makamlarına olan saygımdan dolayı geldim.

Ancak saygım gereği verdiğim bu beyanların bir savunma amacı taşımadığını, şahsıma yöneltilen, artık sayısını bile hatırlayamadığım, hukuksuzlukların kayda geçirilmesi için yapıldığını belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği, soruşturma süreçlerinin keyfilikten uzak, adil ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi esastır. Son bir ay içinde üçüncü kez ifadeye çağrılmam, yürütülen sürecin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını açıkça göstermektedir.

Hakkımda yürütülen bu sürecin niteliği ve zamanlaması da bu gerçeğin bir başka kanıtıdır. Gerçeklerin çarpıltıldığı, belgelerin gizlendiği, kanun ve yönetmeliklerin görmezden gelindiği, hatta bugünün kanunların 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığı bir rapor hazırlanmış ve bu rapor esas alınarak hakkımda suçlama yöneltilmiştir. Oysa bugün burada ifade vermesi gerekenler, o raporu hazırlayanlardır. Avukatlarım bu konuda gerekli suç duyurularında bulunmuştur. Bu vesileyle, sizden de bu raporda sorumluğu bulunan kişiler hakkında gerekli yasal sürecin işletilmesini talep ediyorum.

Demokratik meşruiyetini dört seçim zaferiyle ve 16 milyonluk bir şehrin iradesiyle pekiştirmiş bir belediye başkanını; hak yememiş, hakkını da yedirmemiş bir vatandaşı, hukuki temelden yoksun ve mesnetsiz iddialarla suçlamak, hem hukuk devletini hem de halkın demokratik iradesine yönelik ağır bir haksızlıktır. Türkiye'nin bir hukuk devleti olması gerektiğine inanan herkesin bu konularda daha özenli davranması gerekmektedir.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna olan inancımı koruyarak, adaletin hukuk kurallarına uygun bir şekilde tecelli etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Suçlamayla alakalı başka söyleyecek hiçbir şeyim yoktur, avukatlarım hukuki açıdan gerekli açıklamaları yapacaktır.

“SORUŞTURMA HUKUKA AYKIRI”

İmamoğlu’nun avukatları Av. Mehmet Pehlivan ve Av. Nusret Yılmaz, müvekkillerine yönelik suçlamanın dayanağı olarak gösterilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu Araştırma Raporu’nun hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Raporda, İmamoğlu’nun eğitim hayatıyla ilgili belgelerde sahtecilik yapıldığına dair herhangi bir delil bulunmadığını belirten avukatlar, “Sahtelik iddiası olmamasına rağmen sahtecilik soruşturması açılmıştır” diyerek hukuki sürecin yanlış işlediğini savundu.

Avukatlar ayrıca, 1990 yılında yürürlükte olan yatay geçiş yönetmeliğinin tüm şartlarının sağlandığını, ancak 2010 yılında yürürlüğe giren bir mevzuatın geriye dönük olarak uygulanmaya çalışıldığını belirtti.

"ESAS SORUŞTURULMASI GEREKENLER RAPORU HAZIRLAYANLARDIR”

İmamoğlu ve avukatları, hazırlanan raporun gerçeği yansıtmadığını ve soruşturmanın hukuki dayanağının bulunmadığını ifade ederek, raporu hazırlayan YÖK Denetleme Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Hem sözlü hem yazılı ifade veren İmamoğlu suçlamalara ilişkin ek bir beyanının olmadığı belirtilerek, soruşturmanın hukuka uygun şekilde yürütülmesi çağrısı yaptı.



BARİYERLER, TOMA’LAR, GÖZALTI ARAÇLARI

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saat 09.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verdi. Yaklaşık 1 saat süren ifade işleminde İmamoğlu’na sadece avukatları Nusret Yılmaz ve Mehmet Pehlivan’ın eşlik etti. Ancak polis geceden itibaren adeta olağanüstü hal ilan etti. Adliye çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı, çevik kuvvet ekipleri geniş bir bölgede konuşlandırıldı.

TOMA’lar ve gözaltı araçları hazır tutulurken, adliye önündeki yaya geçişlerine de kısıtlama getirildi. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden herhangi bir resmi açıklama gelmezken, abartılı güvenlik önlemlerinin boyutu dikkat çekti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)