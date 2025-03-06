Üniversite yıllarında dijital medyaya merak salan Türkoğlu, habercilik dünyasını yakından tanımak için kendi çabalarıyla araştırmalar yapmaya başladı. Hiçbir maddi beklenti olmadan, tamamen öğrenme arzusuyla gazeteciliğe dair her detayı inceledi. Bu süreçte tanıştığı deneyimli muhabirler ona yol gösterdi ve mesleğin inceliklerini öğrenmesine yardımcı oldu.



Beş yıldır aktif olarak gazetecilik sektöründe olan Türkoğlu, edindiği tecrübelerle kendini sürekli geliştirdi. Haber takibi, röportajlar ve yerel habercilik alanında gösterdiği başarılı çalışmalar, onun adını duyurmasını sağladı. Bu azmi ve çalışkanlığı, Türkiye’nin önemli medya kuruluşlarından biri olan Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) dikkatini çekti. DHA’dan muhabirlik teklifi alan Türkoğlu, şu anda ajans bünyesinde görev yapıyor.



Haberciliğe olan tutkusu ve gazeteciliğin dinamizmiyle mesleğini sürdüren Serap Türkoğlu, doğruluk ve tarafsızlığı ön planda tutarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Dijital medyanın gücünü de etkin bir şekilde kullanan genç muhabir, gazetecilikte kendini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)