CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, mevcut maaşlarla milli gelir arasında büyük bir uçurum olduğunu söyledi.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRİN YARISI KAYIP!

Karabat’ın açıklamalarına göre, 2024 yılı itibarıyla asgari ücret aylık 22.104,67 TL’ye, yıllık bazda ise 265.256,04 TL’ye ulaştı. Ancak, 36,50 TL olan güncel dolar kuru üzerinden hesaplandığında asgari ücretli bir çalışanın maaşı aylık 605 dolara, yıllık geliri ise 7.267 dolara denk geliyor. Bu da hükümetin açıkladığı kişi başına düşen milli gelirin neredeyse yarısına karşılık geliyor.

“EMEKLİNİN DURUMU VAHİM”

Emeklilerin durumu ise daha da vahim. En düşük emekli maaşının 14.469 TL olduğu göz önüne alındığında, 36,50 TL’lik dolar kuru ile emekliler aylık sadece 396 dolar, yıllık ise 4.756 dolar gelir elde edebiliyor. Bu rakam, kişi başı milli gelirin üçte birinin bile altında kalıyor.

BAKAN’A ZOR SORULAR!

CHP’li Karabat, bu veriler üzerinden Bakan Şimşek’e seslenerek, “İşçinin 8.196 doları, emeklinin 10.707 doları nerede?” sorusunu yöneltti. Karabat’ın bu açıklaması, ekonomik eşitsizlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Özgür Karabat’ın sosyal medya hesabı X’te yaptığı açıklama şöyle:

Link: https://x.com/OzgurKarabatCHP/status/1897594327301296263

BİR YILDA İŞÇİ 8.000 DOLAR, EMEKLİ İSE 10 BİN DOLAR KAYBEDİYOR

Halk yoksullukla boğuşurken, Mehmet Şimşek yalanlar söylemeye devam ediyor. Sözde, kişi başı yıllık milli gelir 15 bin 463 dolar oldu. Yani, yıllık 564 bin TL’ye denk geliyor. Peki, işçi ve emeklinin gerçek durumu ne?

Asgari ücret aylık 22.104,67 TL, yıllık asgari ücret ise 265.256,04 TL'ye ulaşmaktadır. 36,50 TL olan dolar kuru ile hesaplandığımızda aylık asgari ücret 605 dolar, yıllık asgari ücret de 7.267 dolar oluyor.

En düşük emekli maaşı 14.469 TL oldu. 36,50 TL dolar kuru ile en düşük emekli maaşı 396 dolara denk geliyor. Yıllık bazda ise bu tutar 4.756 dolar oluyor.

Asgari ücret, Mehmet Şimşek’in söylediği 15 bin dolarlık milli gelirin yarısına, emekli maaşı da kişi başı gelirin 3’te 1’ine bile denk gelmiyor. Sayın Mehmet Şimşek’e çok basit bir soru soralım: İşçinin 8.196 doları, emeklinin 10.707 doları nerede?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)