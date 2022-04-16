Kılıçdaroğlu’ ve İmamoğlu'ndan Süleymaniye ve Yerebatan ziyareti

Kılçdaroğlu ve İmamoğlu İBB bürokratlarından bilgi aldı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu rehberliğindeki İstanbul turuna bugün de devam etti.

Kılıçdaroğlu’na, TBMM CHP Başkanvekili Engin Altay ile CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Gökan Zeybek, Yüksel Mansur Kılınç ve Zeynel Emre de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin birinci durağı, Alibeyköy-Eminönü Tramvayı’nın Cibali-Eminönü arasındaki bölümünün imalat işlemlerinin sürdüğü Unkapanı Köprüsü’ndeki şantiye sahası oldu. Kılıçdaroğlu, şantiye sahasında, İmamoğlu ve İBB bürokratları tarafından Tarihi Yarımada’daki projelerle ilgili bilgilendirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcıları Gürkan Alpay ve Pelin Alpkökin, Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Kılıçdaroğlu’yla çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

ÇATALCA’LI GRUBA SÜLEYMANİYE’DE KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU SÜRPRİZİ

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Unkapanı’nın ardından, yıllar boyu süren ilgisizlik nedeniyle harabe halde bulunan, “Dünya Miras Alanı” konumundaki tarihi Süleymaniye semtine geçti. Süleymaniye’deki Vefa, Küçükpazar Mektebi, Abacı Çeşmesi, Katip Şemsettin, Hoca Gıyasettin, Ayrancı ve Namahrem sokaklarını adım adım gezen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel’den tarihi alanla ilgili hazırlanan projenin detaylarını aldı. Çatalca ve Büyükçeşmede’den Süleymaniye gezisine katılan bir grubun heyetle ile karşılaşması, renkli anların yaşanmasına neden oldu. Grup; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile anı fotoğrafları çekildi.

SARNIÇTA “TERS MEDUSA” HATIRASI