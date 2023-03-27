banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.059,72
ALTIN
1.209,35
DOLAR
19,10
STERLİN
23,44
EURO
20,60
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu’ ndan Hırka-i Şerif Ziyareti
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu’ ndan Hırka-i...
Bağcılar Yeni Meydanı'na Ve Kadın Merkezine Kavuştu
Son Dakika
Bağcılar Yeni Meydanı'na Ve Kadın...
Son Çağrı, Meclis kapanmadan Af konusuna Çözüm Şart!
Son Çağrı, Meclis kapanmadan Af...
Milet İttifakından Malatya'ya Çıkarma
Son Dakika
Milet İttifakından Malatya'ya Çıkarma

Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu’ ndan Hırka-i Şerif Ziyareti

13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Peygamberimiz vasiyeti gereği Veysel Karani Hazretleri’ne emanet edilen Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mart 2023 Pazartesi 07:44
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu’ ndan Hırka-i Şerif Ziyareti
banner171


 

13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Veysel Karani’nin 58’nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59’ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde bir araya geldi. Anne-oğul Samirler, “Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi” sıfatıyla, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na kutsal emanet hakkında bilgiler verdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, cami avlusunda kendilerini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oflularla Buluşan İmamoğlu : Beni Tanıyorsunuz ...
Oflularla Buluşan İmamoğlu : Beni Tanıyorsunuz ...
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
6 Asırlık Miras Canlandı
6 Asırlık Miras Canlandı
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti
Kılıçdaroğlu’ ve İmamoğlu'ndan Süleymaniye ve Yerebatan ziyareti
Kılıçdaroğlu’ ve İmamoğlu'ndan Süleymaniye ve Yerebatan ziyareti

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169