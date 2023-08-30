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İmamoğlu : Cuhuriyet’ e Ve Atatürk 'e Layık Bireyler Olmayı İnşallah Başarırz

​​​​​​​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101’inci yıl kutlamaları için düzenlenen resmi törenlere katıldı. İmamoğlu, duygularını, “21. yüzyıla yakışan her konudaki zaferi kazanmayı, bilinçli bir millet olmayı, Cumhuriyet’e layık, Atatürk'e layık bireyler olmayı inşallah hep beraber başarırız” sözleriyle dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:08
İmamoğlu : Cuhuriyet’ e Ve Atatürk 'e Layık Bireyler Olmayı İnşallah Başarırz
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİNE KATILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı 101’inci yıl kutlamaları için ilk resmi tören Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sırasıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyşin Çetiner - Beyoğlu - Fatih / İstanbul 

“HER BAYRAM BİZE SORUMLULUKLARIMIZI HATIRLATMALI”

İmamoğlu, 30 Ağustos’un kendisi için anlamını soran gazetecilere şu yanıtı verdi:

“Milletçe 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün de kutlamalarımıza Taksim Anıtı önünde, Ata'mızın huzurunda hep birlikte başladık. Gün içinde kutlamalarımız Vatan Caddesi'nde devam edecek. Akşam da inşallah Yenikapı'da bütün milletimizle buluşarak, kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Tabii bu yıl, özel bir yıl; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, aslında milli mücadelenin, cephedeki mücadelenin bir zaferle beraber sonucuna doğru evrilen bir süreçte, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı dönemin başlangıcını işaret ediyor. Tabii milletçe büyük bir mücadele verildi. ‘21. yüzyılda 30 Ağustos, hangi zaferleri kutlamayı ya da hangi zaferleri hedeflemeyi size aşılıyor, hissettiriyor’ diye sorarsanız, benim için en değerlisi, 21. yüzyılın Cumhuriyetimiz için gerekli olan eğitimde, teknolojide, yaşamda şehirlerimizi, ülkemizi ve milletimizi en üst seviyeye taşıyabilecek süreçlere hizmet etmeyi hatırlatıyor. Bu bağlamda, 21. yüzyıla yakışan her konudaki zaferi kazanmayı, bilinçli bir millet olmayı, Cumhuriyet’e layık, Atatürk'e layık bireyler olmayı inşallah hep beraber başarırız. Ülkemizi de büyük sorunlardan kurtaran ama yoksulluktan ama kentlerimizdeki birçok sorundan, başta mülteci sorunu olmak üzere, hep beraber ülkemizin geleceğiyle ilgili, beka sorunları diyebileceğimiz deprem gibi problemleri çözebilen birileri olmayı başarırız. Her bayram bize sorumluluklarımızı hatırlatmalı. Ben de yönetici olarak, bu sorumlulukları hatırlayan ve hatırlatan bir insan olmayı ve başarılı olmayı elbette diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.”

VATAN CADDESİNDE TÖREN ALAYI

Gül, Sivri ve İmamoğlu, Taksim’deki tören bittikten sonra İstanbul Valiliği’ne geçti. Üçlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen bayramlaşmaya katıldı. Resmi törenlerin sonuncusu Vatan Caddesi’nde gerçekleştirildi. Tören arabasına binen Gül, Sivri ve İmamoğlu, bando eşliğinde halkı selamladı. Etkinliğe yoğun katılım gösteren yurttaşlar, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde geçit törenine renk kattı. Selamlamanın ardından Gül, Sivri ve İmamoğlu, protokoldeki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu. Tören, askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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