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Fatih Belediyesi’nden Çocuklara Çevrimiçi Atölyeler

Fatih Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle geliştirilen Bilim Fatih projesi kapsamında Teknoloji, Doğa Bilimleri, Tasarım, Matematik, Astronomi Havacılık ve Uzay atölyelerinde Fatihli çocuklar ister helikopter tasarlıyor isterlerse robotların dünyasıyla tanışıyor. Bilim Fatih’teki çevrimiçi atölye eğitimleri mart ayında yeni konseptlerle devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Mart 2021 Cuma 15:20
Fatih Belediyesi’nden Çocuklara Çevrimiçi Atölyeler
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Çevrimiçi olarak gerçekleşen eğitim programında çocuklarla bir araya gelen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih’te çocukların ve gençlerin faydalanacağı çalışmalar ve projelere öncelik verdiklerini belirterek, “Eşsiz Fatih’e değer katacak önemli projelerimizden biri de Bilim Fatih projesidir. Bizler, Fatihli çocuklarımızın bilimsel, akılcı ve deneyimsel düşünmelerini sağlayacak bir ortam sunmak istiyoruz. Malum salgın koşulları nedeniyle, eğitimlerimiz çevrimiçi olarak devam ediyor ve yoğun ilgi görüyor. Bilim Fatih eğitimleri kapsamında, Astronomi’den Doğa Bilimleri’ne, teknolojiden tasarıma pek çok farklı alanda eğlenceli, öğretici ve sadece teorik değil uygulamaya da dayanan eğitimler veriliyor. Böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgileri, yetenekleri ve merakları doğrultusunda erken yaşlarda kendilerine bir gelecek hedefi belirlemelerine destek olmayı arzuluyoruz.” şeklinde konuştu.

ÇEVRİMİÇİ ATÖLYEDE HELİKOPTER TASARIMI

Bilim Fatih’in atölyelerinden biri olan Teknoloji Atölyesi'nde mart ayında ‘Karalama Robotum’ başlığı altında 9-13 yaş arası çocuklar robot kavramını keşfedecekler. Çocuklar basit elektrik devresi elemanları ve motor kullanarak, nasıl robot geliştirebileceklerini deneyimleyecekler. Astronomi Havacılık ve Uzay Atölyesi'nde ise 6-11 yaş arası çocuklara ‘Helikopterimi Tasarlıyorum’ başlığıyla helikopter tasarımı öğretilecek.

VİDEO VE ÇEŞİTLİ DİJİTAL OYUNLARLA EĞİTİM YAPILIYOR

Ayrıca Doğa Bilimleri Atölyesi'nde 7-13 yaş arasındaki çocuklara, ‘Paleontolog Oluyorum’ başlığıyla fosillerin oluşum süreçleri video ve çeşitli dijital oyunlar üzerinden gösterilecek. Tasarım Atölyesi’nde ise 10-14 yaş arası çocuklara ‘Minyatür Evlerim’ başlığıyla minyatürün kullanım alanları ve minyatür yaparken kullanılan malzemelerin neler olduğu çevrimiçi anlatılacak. Matematik Atölyesi’nde ise 10-14 yaş arasındaki çocuklara ‘Pi'nin Sonsuzluğu’ başlıklı dersle çocuklara Pi sayısının hayatlarındaki yeri çeşitli günlük hayat problemleri üzerinden anlatılacak. Bilim Fatih mart ayı çevrimiçi eğitimlerinin kayıtları Fatih Belediyesi’nin internet sitesinden (www.fatihbelediyesi.bel.tr) online olarak yapılabiliyor.

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