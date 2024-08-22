Çocukların okul öncesi eğitimine katkıda bulunmak ve annelerin sosyal hayata katılmalarına imkân sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, bir kreşin daha açılışını gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi’nde yapılan açılış törenine, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yanı sıra kreşin yapımına bağış yaparak destek olan Süleyman Bozbuğa ve ailesi, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Dernek Başkanları, Muhtarlar ve çok sayıda Esenyurtlu vatandaş katıldı. 6 sınıf, 2 uyku odası, 1 yemekhane, 205 m² kauçuk oyun alanı, oyun grupları, kum havuzu ve 550 m² yeşil alanı kapsayan kreş; çocukların rahat ve konforlu bir şekilde eğitim görebileceği bir ortam sunuyor.

“Temel Atmadan Temel Atmaya Koşuyoruz”

Açılış konuşmasında kadınların çalışma hayatına katılmalarının önemine değinen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kreşin yapımı için bağışta bulunan Süleyman Bozbuğa’ya şükran duygularını ileterek şu ifadeleri kullandı: “Saygıdeğer Süleyman Bozbuğa’nın bu davranışı övgülerin en büyüğünü hak ediyor. Onun bu örnek davranışı, diğer insanlara da ilham kaynağı olması açısından büyük bir alkışı hak ediyor.

Bugün burada güzel bir iş için bir aradayız. Esenyurt Belediyesi olarak her gün güzel işlere imza atmak için bir araya geliyoruz. Hizmetten hizmete, açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya, toplantıdan toplantıya koşuyoruz.

Bu yoğun tempodan dolayı yorulmuyoruz; çünkü size hizmet etmek bizi daha dinç tutuyor. Sizleri mutlu etmek, bizleri de mutlu ediyor çünkü insanın mutlu olmasının yolu, sevdiklerini mutlu etmekten geçiyor. Bu güzel törene hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.”

“Bazı Şeyler Paylaştıkça Büyür”

Konuşmasında sosyal belediyeciliğin önemine değinen Başkan Özer; “Burada İlçe Başkanımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri, annelerimiz, çocuklarımız ile hep birlikteyiz. Güzel, büyük, birbirini seven ve büyüyen bir aile olarak bir aradayız. Değerli kardeşlerim, şunu ifade etmek isterim; varlıklı insanların yoksullara borcu vardır. Adalet duygumuz bunu gerektirir.

Bizim kültürümüzde ‘Komşusu aç yatan bizden değildir’ ilkesi vardır. Varlıklı olan kişinin, varlığını toplumla paylaşması hem onu hem de çevresini mutlu eder. Süleyman Bey’in yaptığı gibi paylaşımlar güzellikleri artırır. Çünkü bazı şeyler vardır ki paylaştıkça büyür. Bu duygu da bunun en güzel örneğidir.” ifadelerini kullandı.

“Bu Kreşler Yapacaklarımızın Teminatı Olacak”

Kreş yapımının yanı sıra diğer hizmet ve projelerinin de dur durak bilmeden devam edeceğinin altını çizen Başkan Özer şöyle konuştu; “Bu kreş, geleceğimizin yatırımına yapılan bir adımdır.

Bu çocuklar, geleceğin belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları olacaklar. Devletin görevlerinden biri eğitim hizmetini sağlayarak onları en iyi şekilde yetiştirmektir. Sosyal devlet bunu yapamıyorsa, biz de bu çocuklara arkamızı dönemeyiz. Sosyal belediyeciliği uygulayarak bu hizmetleri eksiksiz şekilde sunmaya devam edeceğiz.

Bu kreşler, yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı olacak. Hep birlikte çalışarak Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışan bir şehir haline getireceğiz. Çalışanlarımızdan yöneticilerimize kadar herkes, bu şehre güzellik katmanın vicdani huzurunu yaşamalı. Hep birlikte başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.”

Esenyurt’a İki Tane Emekli Evi Geliyor”

Konuşmasında Esenyurt’ta iki emekli evinin çalışmalarına başladıklarının müjdesini veren Başkan Özer; “Gençlerin yaşlılara borcu vardır. O yaşlılar da bir zamanlar gençtiler. Bu nedenle onlara hürmet etmeli, ellerinden tutmalı, daha iyi yaşamaları için gereken her şeyi yapmalıyız. Bizim de belediye olarak elbette ki borcumuz var. Bu nedenle iki tane emekli evini peş peşe açacağız. Buradan sizlere bunun müjdesini vermek istiyorum.” dedi.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)