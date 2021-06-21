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Yaralı Ata İlk Müdahaleyi Esenyurt Belediyesi Ekipleri Yaptı

Esenyurt Belediyesi veteriner ekipleri, araç çarpması sonucu yaralanan ata ilk müdahaleyi yaptı. Gözetim altına alınan yaralı hayvan kısa sürede sağlığına kavuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 09:19
Yaralı Ata İlk Müdahaleyi Esenyurt Belediyesi Ekipleri Yaptı
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Esenyurt Akşemseddin Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde araç çarpması sonucu yaralanan ata sahip çıktı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine kazanın gerçekleştiği adrese giden ekipler, arka ayaklarından yaralanan ata ilk müdahaleyi yaparak, Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi’ne getirdi. Burada gözlem altına alınan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Times Haber Merkezi7Hüseyin Çetiner

“İlk müdahaleyi ekiplerimiz yaptı”

Yaralı ata ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Şefi Muhammet Ensar Yolcu, “Öğle saatlerinde yaralı at olduğuna dair bir ihbar aldık. Hemen olay yerine intikal ettik. Ekiplerimiz, gerekli müdahaleyi yaptılar. Şimdi atımızı sağlıklı bir şekilde Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüp gözetim altında tutacağız. Ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edeceğiz” dedi.

Haberin görüntüleri aşağıdaki linktedir;

https://we.tl/t-w8G1NWKrDO

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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