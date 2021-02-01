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ÜRETİCİNİN ELİNDE KALAN PATATESLER ALINARAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILIYOR

Çiftçinin elinde kalan patatesler Esenyurt Belediyesi tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, ‘üreticiden tüketiciye aracısız sağlıklı gıda’ vaadi kapsamında satın alınan patateslerle hem çiftçiye hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlanmış oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Şubat 2021 Pazartesi 09:03
ÜRETİCİNİN ELİNDE KALAN PATATESLER ALINARAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILIYOR
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, seçim vaatleri arasında yer alan, “Üreticiden sağlıklı gıdaları alıp, vatandaşlarımıza ulaştıracağız” vaadi kapsamında zor durumda kalan çiftçilerin elindeki 300 ton patates satın alındı. Niğde'nin Alay beldesindeki çiftçilerden satın alınan patatesler, 10 kilogramlık filelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

BELEDİYEMİZİN SOSYAL DESTEKLERİ DEVAM EDECEK”

İhtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlisi Canan Düzcü, “Niğdeli zor durumdaki çiftçilerden almış olduğumuz patateslerin, dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtımına başladık. Dar gelirli ailelerin yayındayız, belediyemizin sosyal destekleri devam edecek” dedi.

ÇİFTÇİ ERDOĞAN: BOZKURT, ÇİFTÇİMİZİN SESİNİ DUYMUŞ

Ürünleri ellerinde kaldığı için zor günler yaşadığını söyleyen çiftçi Ahmet Erdoğan, “Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çiftçimizin sesini duymuş ve bir nebze de olsa bize yardımcı olmuştur. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Vefa borcumuz oldu” dedi.

ÖNCE SÜT SONRA KAŞAR PEYNİRİ VE PATATES DAĞITILDI

Esenyurt Belediyesi, daha önce de ‘Üreticiden Tüketiciye Aracısız Sağlıklı Gıda’ çalışmaları kapsamında Eskişehirli üreticilerden 180 bin litre sütü satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmıştı

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