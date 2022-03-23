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Âşık Veysel Esenyurt’ta Anılacak

Esenyurt Belediyesi, büyük ozanımız Âşık Veysel Şatıroğlu için anma programı düzenliyor. 23 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek anma gecesinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Özkan, Âşık Veysel’in türkülerini Esenyurtlular ile beraber söyleyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 11:08
Âşık Veysel Esenyurt’ta Anılacak
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Kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, 21 Mart 1973 yılında yaşamını yitiren Âşık Veysel Şatıroğlu anısına sanatseverleri bir araya getirecek. Kırk dokuz yıl önce aramızdan ayrılan Âşık Veysel’in türküleri, Esenyurt’ta dilden dile dolaşacak. Esenyurt Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak programda Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Cengiz Özkan, Âşık Veysel’in türkülerini seslendirerek Esenyurtlu vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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