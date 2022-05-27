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Özel Vatandaşlarımız, Can Dostlarımızı Zi̇yaret Etti̇

Esenyurt Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlarımıza ve ailelerine yönelik bir gezi düzenledi. Kocaeli Ormanya Hayvanat Bahçesi’nde yapılan gezide aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2022 Cuma 13:08
Özel Vatandaşlarımız, Can Dostlarımızı Zi̇yaret Etti̇
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Özel gereksinimli vatandaşlarına yönelik hizmetlerini büyük bir özveri ile gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, ilçedeki etkinliklerini sürdürüyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören engelli vatandaşlar ve aileleri, Kocaeli’nde bulunan Ormanya Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Gezi öncesinde mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, hayvanat bahçesinde gerçekleştirdikleri gezi ile deve kuşundan maymuna, farklı birçok can dostumuz ile güzel bir bağ kurdu. Belediye araçlarıyla, konforları ve keyifleri gözetilerek ulaşımı sağlanan özel vatandaşlar ve aileleri, geçirdikleri eğlenceli günün ardından Esenyurt’a mutlu bir şekilde döndü.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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