KRT TV’DE Konuşan Başkan Bozkurt, Esenyurtlulara Yeni Müjdeler Verdi

SOSYAL YARDIMLARA ARTARAK DEVAM EDECEK

“Anadolu’nun değişik bölgelerinde tarım ve hayvancılıkla ilgili üretimleri yapıp Esenyurtluların bu gıdalara sağlıklı ve ucuza ulaşması için bir vaadimiz vardı” diyen Başkan Bozkurt, Niğde’nin Alay beldesinden alımını gerçekleştirdikleri 300 ton patatesin, dar gelirli vatandaşlara dağıtılacağını ve bunun devamı olarak gıda kolisi ve süt desteğinin de devam edeceğini söyledi.

Başkan Bozkurt, “Geçmiş dönemde pandemi sürecinde sütle başladık. Eskişehir bölgesinden 180 bin litre yarım pastörize süt getirip vatandaşlarımıza dağıtmıştık. Bunun dışında kuru gıda ile ilgili birtakım çalışmalarımız oldu. Bir araştırma, çalışma yaptık, arkadaşları görevlendirdim. Gittiler, oradaki üreticilerle, kooperatiflerle konuştular ve bir anlaşma yapmışlar, 300 ton üzerinden. Çok sevindirici bir şey. Tabi ki bu çok çok ekonomik büyüklük içermiyor ama bence bu önemli bir adımdır. Bir çalışmamız var yine, 60 bin civarında gıda kolisi dağıtımı yapacağız, süt dağıtımı yapacağız. Vatandaşlarımız işsiz kaldılar, iş bulmak eskisi kadar kolay değil. Patatesi de gıda olarak yanında aldık, dağıtacağız” dedi.

ÜRETİCİNDEN TÜKETİCİLERE SAĞLIKLI GIDA

Sağlıklı ve ucuz gıdanın tüketilebilir olabileceğini dile getiren Başkan Bozkurt, “Fındık mesela, Karadeniz’e gittik orada incelemelerde bulunduk, bununla da ilgili çalışmalarımız olacak, onun da altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela Antalya’da portakal bahçeleri ile görüştük. Bunu büyütmek mümkün” diyerek hem zor durumda kalan üreticilere hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olacaklarını belirtti.

“30 AYRI BRANŞTA MESLEK EDİNME KURSLARI AÇILACAK”

Esenyurt’ta işsizliğe çare olarak proje ve çalışmalarından da söz eden Başkan Bozkurt, işsizliğin önüne geçmek amacıyla çevredeki sanayi kuruluşları ile temas halinde olduklarını ifade etti. Başkan Bozkurt, “Bu soruna çare olarak da 30 ayrı branşta kariyer merkezi için çalışıyoruz. Esenyurtlu vatandaşlardan, çevremizdeki sanayi kuruluşlarına 2020’de 11 bin, göreve geldiğimizden beri 17 bin kişiyi işe yerleştirdik. Şimdi onu biraz daha profesyonel bir hale getirmeye çalışıyoruz. Burayı kariyer merkezine dönüştürüyoruz. Burada aynı zamanda meslek edinme kursları açacağız, 30 ayrı branşta. Çevremizdeki sanayi ve iş insanları dernekleri ile iş birliği içinde onların da ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde. Bu sayede umuyorum ki istihdam edeceğimiz insan sayısı yılda 12 bin kişiyi geçecek. Bunun dışında kadınların evde üretim yapabilmesi için kooperatif kuruldu. Bu kooperatifte de kadınlarımız isterlerse evinde, isterlerse Kadın Aile Müdürlüğümüzün olduğu belediyenin eğitim de verdiği bir merkez var. Orada, çocuklarını bırakıp bizim görevlilere teslim edebilecekleri, aynı zamanda herhangi bir alanda kurs görebilecekleri eğitimler başladı” dedi.

“EL SANATLARINI HATIRLATACAĞIZ VE ÜRETİME KAZANDIRACAĞIZ”

“Esenyurt’ta hem el sanatlarınının hatırlanması hem de bu el sanatlarını üretimine kazandıracak yaklaşık 180 dükkan açacağız” diyen Başkan Bozkurt, “Vatandaşlarımız evine ekmek götürsün, daha güzel yaşasın, mutlu yaşasın, yarına kaygı ile bakmasın, yarına umutla baksın” şeklinde konuştu.

Başkan Bozkurt, “Anadolu, Ortadoğu ve Kafkasya bölgesine ait el sanatlarının tekrar canlandırılması ve ticari alana kazandırılması için bir merkez kuruyoruz ve bu merkezde de yaklaşık 180 civarında bu alana hizmet eden dükkanlar olacak. O dükkanlarda hem o el sanatlarını hatırlatacağız, üreteceğiz, üretime kazandıracağız hem de Esenyurt’a yaymış olacağız. Oradaki talebi yayarak hem refah seviyesini yükselteceğiz hem de kültürel değerlerimize sahip çıkacağız. Vatandaşlarımız evine ekmek götürsün, daha güzel yaşasın, mutlu yaşasın, yarına kaygı ile bakmasın, yarına umutla baksın. Kendini özgürce ifade etsin. Bu bölge bizim için bir lütuf. Anadolu’nun çok renkli çok sesli yapısını eğer biz doğru algılayabilirsek, o zaman daha mutlu, huzurlu ve geleceğe daha güvenle bakan bir bölgeye, ülkeye dönüşürüz” dedi.

SOSYAL YARDIMLARA ARTARAK DEVAM EDECEK

“Anadolu’nun değişik bölgelerinde tarım ve hayvancılıkla ilgili üretimleri yapıp Esenyurtluların bu gıdalara sağlıklı ve ucuza ulaşması için bir vaadimiz vardı” diyen Başkan Bozkurt, Niğde’nin Alay beldesinden alımını gerçekleştirdikleri 300 ton patatesin, dar gelirli vatandaşlara dağıtılacağını ve bunun devamı olarak gıda kolisi ve süt desteğinin de devam edeceğini söyledi.

Başkan Bozkurt, “Geçmiş dönemde pandemi sürecinde sütle başladık. Eskişehir bölgesinden 180 bin litre yarım pastörize süt getirip vatandaşlarımıza dağıtmıştık. Bunun dışında kuru gıda ile ilgili birtakım çalışmalarımız oldu. Bir araştırma, çalışma yaptık, arkadaşları görevlendirdim. Gittiler, oradaki üreticilerle, kooperatiflerle konuştular ve bir anlaşma yapmışlar, 300 ton üzerinden. Çok sevindirici bir şey. Tabi ki bu çok çok ekonomik büyüklük içermiyor ama bence bu önemli bir adımdır. Bir çalışmamız var yine, 60 bin civarında gıda kolisi dağıtımı yapacağız, süt dağıtımı yapacağız. Vatandaşlarımız işsiz kaldılar, iş bulmak eskisi kadar kolay değil. Patatesi de gıda olarak yanında aldık, dağıtacağız” dedi.

ÜRETİCİNDEN TÜKETİCİLERE SAĞLIKLI GIDA

Sağlıklı ve ucuz gıdanın tüketilebilir olabileceğini dile getiren Başkan Bozkurt, “Fındık mesela, Karadeniz’e gittik orada incelemelerde bulunduk, bununla da ilgili çalışmalarımız olacak, onun da altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela Antalya’da portakal bahçeleri ile görüştük. Bunu büyütmek mümkün” diyerek hem zor durumda kalan üreticilere hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olacaklarını belirtti.

“30 AYRI BRANŞTA MESLEK EDİNME KURSLARI AÇILACAK”

Esenyurt’ta işsizliğe çare olarak proje ve çalışmalarından da söz eden Başkan Bozkurt, işsizliğin önüne geçmek amacıyla çevredeki sanayi kuruluşları ile temas halinde olduklarını ifade etti. Başkan Bozkurt, “Bu soruna çare olarak da 30 ayrı branşta kariyer merkezi için çalışıyoruz. Esenyurtlu vatandaşlardan, çevremizdeki sanayi kuruluşlarına 2020’de 11 bin, göreve geldiğimizden beri 17 bin kişiyi işe yerleştirdik. Şimdi onu biraz daha profesyonel bir hale getirmeye çalışıyoruz. Burayı kariyer merkezine dönüştürüyoruz. Burada aynı zamanda meslek edinme kursları açacağız, 30 ayrı branşta. Çevremizdeki sanayi ve iş insanları dernekleri ile iş birliği içinde onların da ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde. Bu sayede umuyorum ki istihdam edeceğimiz insan sayısı yılda 12 bin kişiyi geçecek. Bunun dışında kadınların evde üretim yapabilmesi için kooperatif kuruldu. Bu kooperatifte de kadınlarımız isterlerse evinde, isterlerse Kadın Aile Müdürlüğümüzün olduğu belediyenin eğitim de verdiği bir merkez var. Orada, çocuklarını bırakıp bizim görevlilere teslim edebilecekleri, aynı zamanda herhangi bir alanda kurs görebilecekleri eğitimler başladı” dedi.

“EL SANATLARINI HATIRLATACAĞIZ VE ÜRETİME KAZANDIRACAĞIZ”

“Esenyurt’ta hem el sanatlarınının hatırlanması hem de bu el sanatlarını üretimine kazandıracak yaklaşık 180 dükkan açacağız” diyen Başkan Bozkurt, “Vatandaşlarımız evine ekmek götürsün, daha güzel yaşasın, mutlu yaşasın, yarına kaygı ile bakmasın, yarına umutla baksın” şeklinde konuştu.

Başkan Bozkurt, “Anadolu, Ortadoğu ve Kafkasya bölgesine ait el sanatlarının tekrar canlandırılması ve ticari alana kazandırılması için bir merkez kuruyoruz ve bu merkezde de yaklaşık 180 civarında bu alana hizmet eden dükkanlar olacak. O dükkanlarda hem o el sanatlarını hatırlatacağız, üreteceğiz, üretime kazandıracağız hem de Esenyurt’a yaymış olacağız. Oradaki talebi yayarak hem refah seviyesini yükselteceğiz hem de kültürel değerlerimize sahip çıkacağız. Vatandaşlarımız evine ekmek götürsün, daha güzel yaşasın, mutlu yaşasın, yarına kaygı ile bakmasın, yarına umutla baksın. Kendini özgürce ifade etsin. Bu bölge bizim için bir lütuf. Anadolu’nun çok renkli çok sesli yapısını eğer biz doğru algılayabilirsek, o zaman daha mutlu, huzurlu ve geleceğe daha güvenle bakan bir bölgeye, ülkeye dönüşürüz” dedi.