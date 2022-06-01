Kamuoyuna Duyuru

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bilindiği üzere mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait olan Yıldız Camii inşaatının altındaki bölümler, belediyemizin bilgisi dışında kaymakamlık oluru ile bir markete hukuksuzca kiraya verilmişti. Bu hukuksuzluğu önlemeye çalışan zabıta ekiplerimiz ise yine kaymakamlık talimatı ile polis tarafından engellenmiş, söz konusu market sahipleri polis gözetiminde şantiye halindeki bölüme malzeme depolamıştı.

Biz de basın yayın kuruluşlarına yaptığımız açıklamalarda hem bu olayda birbiri ardına yaşanan hukuksuzlukları dile getirmiş hem de ibadethanelerimizin altlarındaki bölümlerin ticarethane olmaması gerektiğini vurgulamıştık. Tasarrufu bizde olan, yapımı da halen devam eden inşaatın kiraya veriliyor olmasını kabul etmemiz mümkün değildi, etmedik de. Market malzemesi doldurulan alanı mühürledik, bu hukuksuz girişimle ilgili gerekli suç duyurularını yaptık.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün akşam saatlerinde Esenyurt Kaymakamlığımızın sosyal medya hesabından Yıldız Camii inşaatına ilişkin bir basın açıklaması yapılarak, hukuksuz kiralama girişiminden vazgeçildiği duyuruldu.

En başından beri olması gereken kamusal hassasiyet ve refleksin geç de olsa gösterilerek kamu kurumlarını adeta karşı karşıya getiren bu çabadan vazgeçilmesi memnuniyet vericidir.

Kaymakamlık açıklamasında, Yıldız Camii inşaatının “tinerci ve bağımlı yuvası” haline geldiği iddia edilmiş, bu iddia hukuksuz kiralamaya da gerekçe olarak gösterilmiştir. 2018’den beri telefon, CİMER ve Beyaz Masa yolu ile belediyemize gelen ihbarlar incelendiğinde, söz konusu inşaatta kaymakamlığımızın iddia ettiği türde bir olay ya da şikayetin görülmediğini belirtmek isteriz. Kaldı ki genel kolluk hizmeti görevine giren bir konunun, hukuka aykırı yapılan bir kiralama işleminin gerekçesi olamayacağı herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Görevi devraldığımız ilk günden beri Esenyurt halkının refahı ve mutluluğu için özveriyle çalışıyor, bu kentte iyiyi, güzeli ve doğruyu hakim kılmak istiyoruz. Bu amaçla ilçemizdeki tüm kamu kuruluşlarımızla ortak paydada çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.

Ancak olası benzer durumlarda, bu olayda olduğu gibi hukuksuz girişimlerin karşısında kararlılıkla duracağımızı da belirtmek istiyoruz.

Kaymakamlığımızca yapılan bu açıklama vesilesiyle bir kez daha yinelemek istiyoruz;

Biz, cami altlarının ticarethanelere değil, tam aksine ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı alanlara dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyor ve bunu savunuyoruz.

Yıldız Camii’nin alt kısmında ‘Taziye Evi’ ve ‘Aşevi’ ile muhtaç vatandaşlarımızın gıda, giysi ve kısa süreli barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alan oluşturacağız.

Yola çıktığımız ilk günden beri her daim destek veren, Yıldız Camii meselesinde de yanımızda olan halkımıza ve yaşananları tarafsız bir şekilde kamuoyuna duyuran basın kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyoruz.