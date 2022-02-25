İki̇ Kız Kardeşi̇n Hi̇kâyesi̇ Beğeni̇yle İzlendi̇

“EMEĞİ OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ“

Oyunu izleyenler arasında yer alan Onur Aygün: “Oyunumuz çok güzeldi. Esenyurt’ta böyle etkinliklerin olması, tiyatronun Esenyurt’a gelmesi çok güzel. Belediye Başkanı’mıza ve emeği olan herkese çok teşekkür ederiz. Çok hoşnutuz, devamını bekleriz” dedi. Bir kadın olarak sergilenen oyundan çok etkilendiğini belirten Deniz Özen ise Esenyurt’ta devam eden kültür ve sanat etkinliklerine daha çok katılacağını söyledi.

“OYUNLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Oyundan sonra sahnede oyuncuları ve yönetmenleri tebrik eden Esenyurt Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Yaşar: “Duygularını çok iyi yansıttılar, hakikaten gerçek bir dünyada kendimizi gördüm. Belediye Tiyatromuz, hocalarımızın ve arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla beş oyun çıkardı. Bu ikinci oyunumuz. Arka arkaya oyunlarımız devam edecek. Amacımız, burada yetiştirdiğimiz gençleri sahnede görmek. Hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Esenyurt Belediye Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Şahine Hatipoğlu, katılımlarından dolayı seyirciye teşekkür ederek: “Sizleri her zaman görmeyi istiyoruz. Sizler için buradayız” ifadelerini kullandı.

“Beyaz”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tekrar sahnelenecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)