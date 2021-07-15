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Genç Mimarlar Tasarlıyor Esenyurt Gelişiyor

Esenyurt Belediyesi, yeni belediye meydanında her kesimin kullanabileceği alanlar tasarlamak için Mimarlar Odası’yla birlikte “Genç Mimarlar Tasarlıyor Esenyurt Gelişiyor” adlı online atölye çalışması başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 09:16
Genç Mimarlar Tasarlıyor Esenyurt Gelişiyor
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Esenyurt Belediyesi ve Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği, genç mimarları ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla öğrenci ve yeni mezunların katılabileceği online atölye düzenliyor. Atölyede, pandemi nedeniyle okullarından uzak kalan öğrenciler ve mesleğe yeni başlayan mimarlar, yeni belediye meydanı için her kesime hitap eden projeler üretecek. Beğenilen projeler, atölye sonrasında uygulamaya konularak tüm vatandaşların kullanabileceği modern bir meydan oluşturulacak.

“Amacımız, mimarlık öğrencilerine mesleki katkı sağlamak”

Esenyurt Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görevli Mimar İnan Tokay, “Mimarlar Odası ile birlikte düzenlemiş olduğumuz ‘Genç Mimarlar Tasarlıyor Esenyurt Gelişiyoradlı online atölye çalışmalarımız; öğretim görevlisi mimar hocalarımızla ve farklı üniversitelerden katılımcı genç mimarlarla devam ediyor. Atölyeye konu olan proje alanı, belediye binamızın hemen yanı başında yer alan alt geçidin üzerindeki meydandır. Atölyemizin amacı, yolun alta alınması sonucu oluşan kent meydanının kamusallığını artırmaya yönelik fikirler elde etmek ve pandemi sürecinde okullarından uzak kalan mimarlık öğrencilerine mesleki katkı sağlamak. Bu doğrultuda meydan nedir, nasıl olmalı, her türden kullanıcıya ait kılınabilir mi, ekolojik ve sürdürülebilir çerçevede proje alanıyla çevresini nasıl birlikte değerlendirebiliriz, gibi sorulara cevap arıyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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