Esenyurt’un Sokakları Dönüşüyor

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, cadde, sokak ve kaldırımlarda yürüttüğü tadilat çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Program dahilinde, Atatürk Mahallesi Adalet Sokak’ta yapılan alt yapı çalışmaları sonrası yol imalatını sürdüren ekipler, sokakları Esenyurtluların kullanımına hazır hale getiriyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) ile yapılan yazışmalar sonucunda uygun görülen sokaklarda çalışma başlatan ekipler sırasıyla; elektrik direklerini kaldırıyor, eski yol ve kaldırımları yenilemek için söküm yapıyor, yağmur suyu kanallarını yeniliyor, BEDAŞ ekipleri ile elektrikler hatlarını yer altına taşıyıp ardından yolları yeniliyor. Yol bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Atatürk Mahallesi Muhtarı Hüseyin Arslan, Esenyurt Belediyesi’nin çalışmalarını olumlu bulduğunu belirterek: “Belediyemizden memnunuz” dedi. 14 yıldır Esenyurt’ta yaşayan Volkan Temel: “Mahallemizde gayet güzel bir şekilde yol çalışmamızı yaptılar. Çok güzel bir şekilde sonuca ulaştığımızı düşünüyorum” ifadelerinin ardından Esenyurt Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Ayrıca Esenyurt Adalet Sokak’ta esnaflık yapan Yalçın Karayağız, şu anki süreçten memnun olduklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü Parke Şefi Ozan Bahadır, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunun ve sokağın en kısa zamanda işlek hale geleceğinin bilgisini verdi.