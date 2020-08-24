Esenyurt’ta Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen işleri Müdürlüğüne bağlı Yol Bakım ve Onarım Şefliği ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda yürüttüğü tadilat çalışmalarını yoğunlaştırdı. Program dahilinde, Akevler ve Pınar mahallelerinde parke yol çalışması yürüten ekipler, bu süreçte cadde, sokak ve kaldırımların tadilatlarını yaparak, Esenyurtluların kullanımına hazır hale getiriyor.​

