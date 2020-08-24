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Esenyurt’ta Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şefliği ekipleri, ilçe genelindeki cadde, sokak ve kaldırımları yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:41
Esenyurt’ta Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen işleri Müdürlüğüne bağlı Yol Bakım ve Onarım Şefliği ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda yürüttüğü tadilat çalışmalarını yoğunlaştırdı. Program dahilinde, Akevler ve Pınar mahallelerinde parke yol çalışması yürüten ekipler, bu süreçte cadde, sokak ve kaldırımların tadilatlarını yaparak, Esenyurtluların kullanımına hazır hale getiriyor.​
 

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