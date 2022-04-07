Esenyurt’ta Ramazan Etki̇nli̇kleri̇ Başladı

Esenyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Ramazan etkinliklerini bu yıl vatandaşlar ile buluşturdu. Dün akşam başlayan ve Ramazan sonuna kadar devam edecek olan etkinliklerle eski Ramazan günleri yeniden yaşanacak. On Bir Ayın Sultanı için eski belediye binası bahçesinde kurulan alanda gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde yüzlerce vatandaş ve çocuk Hacivat Karagöz ve Âşuk Maşuk gösterileri ile keyif dolu anlar yaşadı. Düzenlenen oyun alanı ile de çocuklara eğlenceli bir ortam hazırlandı. Esenyurt Belediyesi’nin vatandaşlara her türlü hizmeti sunduğu Ramazan Çarşısı’nda, belediye bünyesindeki EMEĞİM kursiyerlerinin ve Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ürettiği el emeği ürünler sergilendi. Ayrıca belediye bünyesinde bulunan çeşitli kurslara katılım sağlamak isteyen ve iş arayan vatandaşlar için de EMEĞİM ile ESBİM stantları kuruldu. Etkinlikte özlenen eski Ramazan günlerinin yaşatılması için Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, pamuk şeker, mısır, lokma tatlısı gibi yiyecekler ikram edildi. Ramazan boyunca devam edecek etkinliklerin ilk gününe, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu ve ​Veysel Bal, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

RAMAZAN ŞENLİĞİ MAHALLE MAHALLE GEZECEK

Esenyurt Belediyesi, eski belediye binasının bahçesinde yapılacak etkinliklerin yanı sıra “Mahallede Gezici Ramazan Şenliği” programı da düzenleyecek. 8 Nisan’da başlayacak olan programda mobil sahne aracı ile ilçedeki mahalle ve parklar gezilerek her sokak Ramazan şenliğine ortak edilecek. Gezici Ramazan Şenliği’nde Karagöz ve Hacivat gösterisi, Jonglör gösterisi, Meddah gösterisi, İllüzyon gösterisi, Kukla gösterisi, Kanto gösterisi ve Orta Oyunu sergilenerek Esenyurtlulara nostaljik Ramazan akşamları yaşatılacak.

“ETKİNLİĞİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK”

Esenyurt Belediyesi’nin ilçede yaptığı tüm etkinlikleri ilgiyle takip ettiklerini belirten Yusuf Uzunboy, “Esenyurt Belediyesi’nin etkinliklerini çok beğeniyoruz. Çocuk tiyatroları ve söyleşilere gitmeye çalışıyoruz. Özellikle çocuklarla ilgili etkinlikleri çok seviyoruz. Belediyenin internet sayfasından etkinlikleri sürekli takip ediyoruz. Bugünkü etkinliği dört gözle bekliyorduk, başlar başlamaz kızımla beraber geldik” ifadelerini kullandı.

Esenyurt’taki etkinlik çeşitliliğine vurgu yapan Hanife Emanet ise “Esenyurt’a yeni taşındım ve taşındığım günden beri etkinlikler var. Her fırsatta etkinliklere gelmeye çalışıyorum. Çocuklar eğlensinler, gönülleri hoş olsun diye hemen geldik. Böyle etkinliklerin olması çok güzel. Kültür etkinliklerinde de kitap alıp yazarlara imzalatmıştık. Şimdi hepsi kitaplığımızda okunmayı bekliyor” şeklinde konuştu.

Aileleriyle Ramazan etkinliğine katılıp gönüllerince eğlenen çocuklar Revan ve Kemal Can, çok mutlu olduklarını belirtirken Betül de “Burada Hacivat ve Karagöz’ü izledim. Çok güzeldi, burayı gezdim ve çok beğendim” dedi.

7 Nisan Perşembe Programı:

Eski Belediye Bahçesi, saat: 21.00 Orta Oyunu-Kanto Gösterisi

Mahallede Gezici Ramazan Şenliği Programı:

8 Nisan Cuma, Siteler Kültür Merkezi Önü Parkı

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)