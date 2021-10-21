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ESENYURT’TA LİYAKATIN SEMBOLÜ OLDU: 1,5 MİLYONUN KADIN ZABITA MÜDÜRÜ

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da iş gücünde kadın sayısı her geçen gün artıyor. Esenyurt Belediyesi'nde zabıta müdürlüğü görevine atanan Sema Düzcü de görevine hızlı başladı. Geçmişte belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü gibi birçok biriminde görev yapan Düzcü, ilçenin ilk kadın zabıta müdürü oldu. Göreve hızlı başlayan Düzcü, resmi nüfusu yaklaşık 1 milyon olan, nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu ilçede vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan olan kaldırım işgallerine karşı denetime çıktı. Denetimler sırasında Düzcü uyarılarda bulunurken, esnaf da kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2021 Perşembe 14:27
ESENYURT’TA LİYAKATIN SEMBOLÜ OLDU: 1,5 MİLYONUN KADIN ZABITA MÜDÜRÜ
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Şikayetler şimdiden yarı yarıya azaldı

Engelliler için uygulanan sarı çizgi ve parklanmayı önleyen dubalarla ilgili yapılan çalışmalar sayesinde şikayetlerin de yarı yarıya azaldığı belirtildi. Göreve gelir gelmez saha çalışmasına başlayan Düzcü, vatandaşların da memnuniyetini kazandı. İlçede şikayet alan konulara kısa sürede olumlu yaklaşımlar getiren kadın zabıta müdürü, kadınların toplumun her alanında var olmaya devam edeceğine dikkat çekti.

“Kaldırımlar halkındır sloganıyla rutin kontrollerimiz devam edecek”

Göreve gelir gelmez saha çalışmalarına başlayan ve vatandaşların taleplerini yerinde gözlemleyen Esenyurt Belediyesi'nin ilk kadın zabıta müdürü Sema Düzcü, “Uyarılarımızı önce yazılı olarak tebligatlarla yaptık, anonslu çalışmalar yaptık. Birebir komiserlerimizin nezdinde caddelerde esnafımızla bu kaldırımla alakalı sıkıntıları dile getiriyoruz. Bu çalışmalardan sonra toplu olarak kaldırım işgaline sebebiyet dubalar, filamalar, malzemeler, asfalta yol kadar taşmalar olmuş. Elimizden geldiğince esnafımızı hem bu konuda bilgilendireceğiz hem de yasalar çerçevesinde yayaya açık olması gereken engelli yolları da dahil ortak bir çalışmayla izah etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, sürekli olacak artık kaldırımlar halkındır diye bir sloganla elimizden geldiğince rutin kontrollerimiz devam edecek” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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