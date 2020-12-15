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Esenyurt’ta Deprem İçin Hazırlık Çalışmaları AK PARTİ Grubu Tarafından Reddedildi

Esenyurt Belediyesi’nin olası Marmara depremi için hazırlıklar kapsamında ekipman alımı teklifi AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, meclisin izin vermediği alımı muhakkak yapacaklarını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Aralık 2020 Salı 09:48
Esenyurt’ta Deprem İçin Hazırlık Çalışmaları AK PARTİ Grubu Tarafından Reddedildi
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DEPREM İÇİN MALZEME ALIMI REDDEDİLDİ

İkinci dereceden deprem bölgesi olan Esenyurt'ta Esenyurt Belediyesi son aylarda gündeme gelen olası deprem hazırlığı için çalışmalar başlattı. 2 tam teşekküllü arama kurtarma aracı, 3 dağıtım aracı (yemek ikramlık su vb), 2 sepetli vinç, 1 vinç, 1 şantiye tipi karavan, 1 motokaravan (komuta kontrol aracı), 1 lastik tekerlekli kepçe ve 10 tenteli çift kabinli kamyonet almak için başkanlık teklifi meclise sunuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İller Bankası’ndan kredi kullanarak alınması planlanan ekipman için AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. 2. Derece deprem bölgesi olan ve olası Marmara depreminde etkilenmesi beklenen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Destek verin vermeyin biz bunu bir şekilde alacağız. Leasingle alacağız, başka bir şeyle alacağız” diye konuştu.

MESLEK ODALARININ DENETİMİNİ GETİREN MADDE REDDEDİLDİ

AK Parti ve MHP grubu tarafından reddedilen bir diğer teklif ise inşaatlarda meslek odalarının denetimini getiren teklif oldu. Bu teklif de oy çokluğuyla reddedildi. Başkan Bozkurt, “Esenyurt’un ne olduğunu ben biliyorum bakanlıklar da biliyor, Yargıtay da biliyor, Danıştay da biliyor, herkes biliyor. Burada bir gerçek var, gerçek şu; mühendislik esaslarına uygun bir geçmişimiz yok. Bunu kabul etmezsek bu işi çözemeyiz. Hem bina stoğu açısından çok sıkıntılı olduğu yerler var, hem de imar planları açısından çok ciddi sorunlarımız var. Biz meslek odalarıyla çalışmak istiyoruz. Bununla da destek istiyoruz. Endişeleriniz vardı. Görüşlerimi de aktardım. Burada mühendislik hizmeti alınsın mı alınmasın mı kararını siz verin” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ KADINLAR KOOPERATİFİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

S.S. Esenyurt Güçlü Kadın Kooperatifi teklifi de yine AK Partili meclis üyelerinin oyuyla reddedildi. Kadınların iş yaşamına katılmasını sağlamayı amaçlayan teklifin reddedilmesi sonrası konuşan Başkan Bozkurt, “Evini çeşitli nedenlerle terk edemeyecek kadınlarımız var, çocuğu var çocuğu ile beraber olmak zorunda, ya da engelli çocuğu var, bizden ya da kaymakamlıktan aldığı 150-200 lira ile nasıl geçinsin? İşinden ayrılmış veya eşi işe gitmesini istemeyen kadınlarımız var.

Esenyurt güçlü kadın kooperatifi fikri bendem çıktı. Birkaç kişiden rica ettim, eşimi de bu işin içine soktum rica ile girmemesi için, dedikodu olur dedi.

Dedim sen gireceksin bu işe sahip çıkacaksın kadınlar ile beraber. Eşimim de içinde olduğu buradaki sekiz on tane kadın, sayısını da bilmiyorum. Kendi ceplerinden para vererek bir kooperatif kurdular. Kooperatifin şatı şu: yöneticiler para kazanamaz bu işten. Asla para almayacaklar. Yapacakları iş şu: organize edecekler, kadınlara iş götürecekler, kadınlar yaptıkları işten para kazanacaklar. Lütfen girin siz de bu işin içine, lütfen el atın siz de. Bundan onurlu bir iş yok arkadaşlar, bir kadının hayata tutunan eli olmak kadar onurlu bir iş yok. Lütfen siz de girin CHP kanın kolları başkanı, AKP kadın kolları başkanı, İYİ PARTİ kadın kolları başkanı, efendim MHP kadın kolları başkanı lütfen girin bu işin içine.

Bu iş devreye girdiğinde Esenyut Belediyesi bir şey tahsis etmiyor, sadece kadınların iş öğrenmesi için destek veriyor ya da iş olanağı sağlıyor. Bunu yapan da Kadın Aile Müdürlüğü, yani kadınların meslek edinmesi, iş sahibi olabilmesi için bir alt yapı oluşturduk” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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