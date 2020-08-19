Esenyurt’ta Çöp Konteynerleri İlaçlanıyor

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çöp konteynerler​inin ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esenyurtluların sağlığı için 43 mahallede sabah 05.00 saatlerinde başlatılan çalışmalar, gece 00.00’da son buluyor. Özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik yapılan çalışmalarda, 6 araç ve 7 personel görev yapıyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük konteyner ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

Yetkililer, Esenyurtluların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için konteynerlerde yürütülen ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.