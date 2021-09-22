ESENYURT’TA AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Zabıta Müdürlüğünün bahçesinde

gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile eğitimlerini tamamladı.

Esenyurt Belediyesi’nin afetlere karşı hazırlıkları devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla, ‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ projesi başlamıştı.

Esenyurt’ta meydana gelebilecek tüm doğal afetlere karşı hazırlıklarına devam Zabıta

Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği, Yangın Kurtarma servisinde görevli

personeller, olası yangınlara karşı eğitimler aldı. Ekipler, İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri

tarafından verilen üç günlük teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamladı.

YANGINA DAHA BİLİNÇLİ VE PROFESYONEL YAKLAŞILACAK

Eğitimlerin birinci ve ikinci günleri teorik, üçüncü günü ise uygulamalı yapıldığını aktaran

Sivil Savunma Amirliği Personeli Özgür Subaşı, eğitimlerin ardından yangın servisinde

görevli olan personellerin yangına karşı daha bilinçli ve profesyonel yaklaşacaklarını ifade

etti. Subaşı, “Bu eğitimlerde; olası bir yangında doğru müdahale tarzları nelerdir, yangına

karşı ne tedbirler alınır, yangın meydana geldiği zaman nasıl müdahale edilir… Bu konularda

eğitim verildi. Üçüncü gün de uygulamalı bir eğitim yapıldı. Uygulamalı eğitimde de yangına

nasıl yaklaşılacağı; hangi açıdan, doğru duruş nasıldır, bunlar anlatıldı. Uygulamalı eğitim de

tamamlandıktan sonra tamamlanmış oldu. Ben inanıyorum ki eğitim alan personelimiz

yangınlara daha bilinçli ve profesyonel olarak yaklaşacak” diye konuştu.

UYGULAMALI YANGIN SÖNDÜRME TAKTİKLERİ İLE EĞİTİMLER

TAMAMLANDI

İBB İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde görevli Serkan Duman, Bu tarz eğitimleri

düzenlerken amaçlarının; vatandaşları, olası bir yangın ile karşı karşıya kaldıklarında ilk

müdahaleyi yapabilecekleri seviye getirmek olduğunu söyledi. Duman, “Burada Esenyurt

Belediyesi personeli ile üç günlük bir eğitimimiz oldu. İlk gün yangın bilgisi ile başladık,

ardından LPG ve doğal gaz bilgisi, yangın yerinde karşılaşabilecek tehlikeler konusunu

işledik. İkinci gün söndürme maddeleri, güvenlik önlemleri ve organizasyonlarla ilgili

eğitimler verildi. Üçüncü gün ise hocalarımızla beraber tatbikat ile eğitimimizi sonlandırıp

elimizden gelen bilgiyi aktardık. İnşallah hiçbir zaman böyle olaylarla karşılaşmazlar ama

karşılaşırlarsa da nasıl hareket etmeleri gerektiğinin bilgisini verdik” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)