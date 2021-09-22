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ESENYURT’TA AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediyesi’nin ‘Yangın Kurtarma’ servisinde görevli personeller, İBB İtfaiyesi’nden yangına karşı teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Ekipler, Zabıta Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile eğitimlerini tamamladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
ESENYURT’TA AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
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Zabıta Müdürlüğünün bahçesinde
gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile eğitimlerini tamamladı.
Esenyurt Belediyesi’nin afetlere karşı hazırlıkları devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla, ‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ projesi başlamıştı.
Esenyurt’ta meydana gelebilecek tüm doğal afetlere karşı hazırlıklarına devam Zabıta
Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği, Yangın Kurtarma servisinde görevli
personeller, olası yangınlara karşı eğitimler aldı. Ekipler, İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri
tarafından verilen üç günlük teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamladı.
YANGINA DAHA BİLİNÇLİ VE PROFESYONEL YAKLAŞILACAK
Eğitimlerin birinci ve ikinci günleri teorik, üçüncü günü ise uygulamalı yapıldığını aktaran
Sivil Savunma Amirliği Personeli Özgür Subaşı, eğitimlerin ardından yangın servisinde
görevli olan personellerin yangına karşı daha bilinçli ve profesyonel yaklaşacaklarını ifade
etti. Subaşı, “Bu eğitimlerde; olası bir yangında doğru müdahale tarzları nelerdir, yangına
karşı ne tedbirler alınır, yangın meydana geldiği zaman nasıl müdahale edilir… Bu konularda
eğitim verildi. Üçüncü gün de uygulamalı bir eğitim yapıldı. Uygulamalı eğitimde de yangına
nasıl yaklaşılacağı; hangi açıdan, doğru duruş nasıldır, bunlar anlatıldı. Uygulamalı eğitim de
tamamlandıktan sonra tamamlanmış oldu. Ben inanıyorum ki eğitim alan personelimiz
yangınlara daha bilinçli ve profesyonel olarak yaklaşacak” diye konuştu.
UYGULAMALI YANGIN SÖNDÜRME TAKTİKLERİ İLE EĞİTİMLER
TAMAMLANDI
İBB İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde görevli Serkan Duman, Bu tarz eğitimleri
düzenlerken amaçlarının; vatandaşları, olası bir yangın ile karşı karşıya kaldıklarında ilk
müdahaleyi yapabilecekleri seviye getirmek olduğunu söyledi. Duman, “Burada Esenyurt
Belediyesi personeli ile üç günlük bir eğitimimiz oldu. İlk gün yangın bilgisi ile başladık,
ardından LPG ve doğal gaz bilgisi, yangın yerinde karşılaşabilecek tehlikeler konusunu
işledik. İkinci gün söndürme maddeleri, güvenlik önlemleri ve organizasyonlarla ilgili
eğitimler verildi. Üçüncü gün ise hocalarımızla beraber tatbikat ile eğitimimizi sonlandırıp
elimizden gelen bilgiyi aktardık. İnşallah hiçbir zaman böyle olaylarla karşılaşmazlar ama
karşılaşırlarsa da nasıl hareket etmeleri gerektiğinin bilgisini verdik” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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