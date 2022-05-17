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Esenyurt’ta 19 Mayıs, Zülfü Livaneli Ve Haluk Levent’le Kutlanacak

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Zülfü Livaneli ve Haluk Levent’i Esenyurtlularla buluşturacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2022 Salı 11:30
Esenyurt’ta 19 Mayıs, Zülfü Livaneli Ve Haluk Levent’le Kutlanacak
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Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 20 Mayıs Cuma günü Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Zülfü Livaneli’yi ilçe sakinleriyle buluşturacak. “Dün.. Bugün.. Yarın.. Aydınlık Rıhtımın Feneri Zülfü Livaneli” konser ve söyleşi programında kurtuluş ateşinin yakılıp Milli Mücadele’nin başlatıldığı yıllar anlatılacak. Sunay Akın’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan programda ünlü Belgeselci Nebil Özgentürk de yer alacak. 22 Mayıs’ta ise Haluk Levent, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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