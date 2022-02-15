Esenyurtlular Kahraman’ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Ardahan ziyaretleri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman, yüzlerce kişinin katıldığı törenle sonsuzluğa uğurlandı. Kahraman için evinin önünde, Esenyurt Belediyesi ve CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde ayrı ayrı törenler düzenlendi. Ölümüyle herkesi yasa boğan Kahraman’ı, Esenyurt halkı yalnız bırakmadı. Birçok kesim tarafından sevilen meclis üyesi Kahraman için düzenlenen cenaze törenine; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İl Başkan Yardımcısı Server Gökmen, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül​, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Erhan Özkan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, belediye başkan yardımcıları, ilçe başkan yardımcıları, CHP Esenyurt İlçe Örgütü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

KAFTANCIOĞLU: “SÖZÜN ANLAMSIZ KALDIĞI BİR ANDAYIZ”

Acının tarif edilemez bir boyutta olduğunu söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Bizler bugün ne dersek diyelim, sizlerin içindeki acıyı anlatamayız. Sözün anlamsız kaldığı bir andayız. Seyhan’ın yaptıklarıyla hatırlanması burada gösterdiği en iyi şeydir. Burada hepimize çok büyük bir görev düşüyor. Seyhan sadece Esenyurt’ta değil, ilde de her zaman yanımızdaydı. Sizlere dayanma gücü dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BOZKURT: “ONUN İLKELERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Seyhan Kahraman’ı tanıdığım için kendimi şanslı hissediyorum” diyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: “Konuşmanın en zor olduğu an. Seyhan’ı tanımış olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Yaşama en güçlü bağlarla tutunan, neşeli, yaşamı tiye alan, tanıdığım bir kişi olarak sizlere sesleniyorum. Ölümünden bir 15 dakika önce kahvaltı salonunda yan yanaydık. Herkesi dürte dürte geçti. Bana: “Başkan kendini benden yakışıklı hissetme gözlerim yeterli” dedi. İnsanların inancına, kökenine bakmaksızın yakın duran biriydi. Çok değerli bir insandı. Bu kadar insanı ardından bir arada toplamak çok kıymetli bir şeydir. Biz onun bıraktıklarına, ilkelerine sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”

BAŞKAN ERGİN: “HER ALANDA BİZİMLE BİRLİKTEYDİ”

“O, kalbimizin orta yerinde” diyen CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin acısını şu sözlerle anlattı: “Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Seyhan arkadaşımız, bir merhaba diyen herkesin gönlünü kazanmış biridir. Kimseyle münakaşaya, hesap kitaba girmezdi. Her alanda bizimle birlikteydi. O, kalbimizin orta yerinde. Hepimizin başı sağ olsun.”

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ ÖNCÜ: “ACININ TARİFİ SABRETMEKTİR”

Törende konuşma yapan Esenyurt Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hamit Öncü: “Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Seyhan kardeşimizi keşke tanımasaydım diyorum. Çok iyi, sevecen biriydi ama kader bazen bizi bu noktalarda birleştirebiliyor. Kederli ailesine, dostlarına, Belediye Başkanımıza canıgönülden başsağlığı diliyorum. Bana, ‘Ölümü tarif et’ deseler, ölüm ayrılıktır. Acının naçizane tarifini söylüyorum, sabretmektir. Ömür boyu kalbimizde yaşayacaktır” şeklinde konuştu.

Tarif edilemez bir acının içinde olduklarını söyleyen İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş, Seyhan Kahraman’ın sevenlerine sabırlar diledi.

MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, Seyhan Kahraman’ın örnek bir dost ve örnek bir aile babası olduğunu belirterek: “Seyhan kardeşimiz ölümsüzlüğünü kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Erhan Özkan: “Seyhan kardeşimizi tanımayı çok isterdim” diyerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman, Serhan Tirit Merkez Camii önünde kılınan cenaze namazı ardından Örnek Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.